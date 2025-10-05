В Якутске арестовали подростков, подозреваемых в двойном убийстве

ЯКУТСК, 5 окт — РИА Новости. В Якутии арестовали двух 16-летних девушек по делу об убийстве матери и брата одной из них, сообщили РИА Новости в пресс-службе следственного управления СК России по республике.
В пятницу в одной из квартир нашли тела 40-летней женщины и ее 11-летнего сына. Как заявил РИА Новости источник, близкий к следствию, под подозрением находится дочь убитой. По его данным, жертвами стали жена и сын Саввы Михайлова, участника СВО, погибшего в 2023 году в госпитале Санкт-Петербурга.
"Пятого октября 2025 года по ходатайству следователя судом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в публикации.
Возбуждено уголовное дело. Его расследованием занимается первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Саха (Якутия).
© Фото : Следком Якутии/TelegramРабота СК РФ на месте обнаружения тел женщины и ребенка в квартире в Якутске
Работа СК РФ на месте обнаружения тел женщины и ребенка в квартире в Якутске