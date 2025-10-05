В Грузии изъяли взрывчатку, предназначенную для диверсии в день выборов

ТБИЛИСИ, 5 окт — РИА Новости. Служба государственной безопасности Грузии конфисковала оружие и взрывчатку, которые планировалось использовать для диверсии в день выборов, заявил первый замглавы ведомства Лаша Маградзе.

"Изъяты в большом количестве оружие, боеприпасы и взрывчатка, <…> предназначенные для диверсии 4 октября", — сказал он.

По словам Маградзе, изъятые средства вооружения, найденные в лесном массиве недалеко от Тбилиси, были приобретены по указанию грузинского представителя одного из украинских военных подразделений.

"В результате профилактических мероприятий <…> был нейтрализован круг лиц, которые должны были доставить указанные боеприпасы и взрывчатые вещества в центр Тбилиси. <…> Мы также устанавливаем личность человека, который заказал блок детонатора для приведения его в действие. Он уже доставлен в Службу безопасности", — добавил он.