В Грузии изъяли взрывчатку, предназначенную для диверсии в день выборов

ТБИЛИСИ, 5 окт — РИА Новости. Служба государственной безопасности Грузии конфисковала оружие и взрывчатку, которые планировалось использовать для диверсии в день выборов, заявил первый замглавы ведомства Лаша Маградзе.
"Изъяты в большом количестве оружие, боеприпасы и взрывчатка, <…> предназначенные для диверсии 4 октября", — сказал он.
По словам Маградзе, изъятые средства вооружения, найденные в лесном массиве недалеко от Тбилиси, были приобретены по указанию грузинского представителя одного из украинских военных подразделений.
"В результате профилактических мероприятий <…> был нейтрализован круг лиц, которые должны были доставить указанные боеприпасы и взрывчатые вещества в центр Тбилиси. <…> Мы также устанавливаем личность человека, который заказал блок детонатора для приведения его в действие. Он уже доставлен в Службу безопасности", — добавил он.
Выборы и массовые беспорядки
В субботу в 64 муниципалитетах и районах Грузии прошли выборы в органы местного самоуправления. По последним данным, правящая "Грузинская мечта" набрала по стране 81,6% голосов, во всех самоуправляемых городах также победили кандидаты в мэры от партии.
Оппозиция заявляла, что устроит в день голосования "мирную революцию", которая на деле вылилась в массовые беспорядки. Изначально демонстранты собрались на площади Свободы. Часть из них переместилась к резиденции президента Михаила Кавелашвили, забросала ее камнями и прорвала железные ограждения. Спецназ вытеснил митингующих, применив перцовый газ и водометы. В столкновениях пострадали шесть манифестантов и 21 сотрудник силовых структур.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.