Президент Грузии заявил, что участниками беспорядков управляли извне
13:09 05.10.2025 (обновлено: 13:16 05.10.2025)
Президент Грузии заявил, что участниками беспорядков управляли извне
Президент Грузии заявил, что участниками беспорядков управляли извне
ТБИЛИСИ, 5 окт - РИА Новости. Участники митинга в Тбилиси, которые устроили беспорядке в городе, в частности ворвались во двор резиденции, прорвав железные ограждения, управляются спецслужбами извне, заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили.
"К сожалению, в параллельном режиме проходила акция в направлении свержения власти, общество видело вандальные акты и призывы… Пока еще остаются в Грузии силы, действующие под управлением иностранных спецслужб", - сказал Кавелашвили на брифинге.
Майя Санду - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
В ПМР обвинили Санду во вмешательстве во внутреннюю политику Грузии
11:07
Он подчеркнул, что смена власти в Грузии невозможна насильственным путем, а лишь через выборы.
"Грузинский народ не даст возможность никому, чтобы смена власти произошла насильственным путем… В этой стране руководство может быть сменено лишь путем выборов", - заявил Кавелашвили.
Горящие флаги и баррикады на улицах: митинг оппозиции в Тбилиси
Накануне в Грузии состоялись выборы в органы местного самоуправления, в том числе прошло голосование за кандидатов в мэры Тбилиси.

Накануне в Грузии состоялись выборы в органы местного самоуправления, в том числе прошло голосование за кандидатов в мэры Тбилиси.

По последним данным, правящая партия "Грузинская мечта" победила во всех муниципалитетах, а ее представитель и действующий мэр Каха Каладзе набрал более 70% голосов в столице.

По последним данным, правящая партия "Грузинская мечта" победила во всех муниципалитетах, а ее представитель и действующий мэр Каха Каладзе набрал более 70% голосов в столице.

Оппозиция заявляла, что устроит в день голосования "мирную революцию", которая на деле вылилась в массовые беспорядки.

Оппозиция заявляла, что устроит в день голосования "мирную революцию", которая на деле вылилась в массовые беспорядки.

Изначально демонстранты собрались на площади Свободы в Тбилиси. Часть из них переместилась к резиденции президента Михаила Кавелашвили, забросала ее камнями и прорвала железные ограждения.

Изначально демонстранты собрались на площади Свободы в Тбилиси. Часть из них переместилась к резиденции президента Михаила Кавелашвили, забросала ее камнями и прорвала железные ограждения.

На фото: протестующие и полиция в Тбилиси.

На фото: протестующие и полиция в Тбилиси.

Спецназ вытеснил митингующих, применив перцовый газ и водометы. В столкновениях пострадали шесть манифестантов и 21 сотрудник силовых структур.

Спецназ вытеснил митингующих, применив перцовый газ и водометы. В столкновениях пострадали шесть манифестантов и 21 сотрудник силовых структур.

Премьер Ираклий Кобахидзе возложил ответственность за беспорядки на посла Евросоюза и обвинил партию бывшего президента Михаила Саакашвили в попытке "майдана".

Премьер Ираклий Кобахидзе возложил ответственность за беспорядки на посла Евросоюза и обвинил партию бывшего президента Михаила Саакашвили в попытке "майдана".

На фото: баррикада на одной из тбилисских улиц.

На фото: баррикада на одной из тбилисских улиц.

К полуночи большинство демонстрантов разошлись, на центральных площадях остались лишь несколько десятков человек.

К полуночи большинство демонстрантов разошлись, на центральных площадях остались лишь несколько десятков человек.

МВД Грузии возбудило уголовные дела и задержало пять оппозиционеров за призывы к свержению власти.

МВД Грузии возбудило уголовные дела и задержало пять оппозиционеров за призывы к свержению власти.

