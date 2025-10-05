Рейтинг@Mail.ru
Премьер Грузии обвинил партию Саакашвили в организации "майдана"
10:42 05.10.2025 (обновлено: 13:56 05.10.2025)
Премьер Грузии обвинил партию Саакашвили в организации "майдана"
Премьер Грузии обвинил партию Саакашвили в организации "майдана"
Премьер Грузии обвинил партию Саакашвили в организации "майдана"
Оппозиционеры из партии "Единое национальное движение" бывшего президента Михаила Саакашвили попытались устроить "майдан" в Грузии, заявил премьер-министр...
2025-10-05T10:42:00+03:00
2025-10-05T13:56:00+03:00
Протестующие прорвались к резиденции президента Грузии в Тбилиси
Протестующие прорвались к резиденции президента Грузии в Тбилиси.
2025-10-05T10:42
true
PT0M57S
Горящие ограждения около резиденции президента Грузии в Тбилиси
Митингующие в Тбилиси подожгли ограждения, которые они сделали из мебели ресторана для защиты от спецназа, передает корреспондент РИА Новости.
2025-10-05T10:42
true
PT1M30S
Беспорядки в Тбилиси
Дополнительные бригады спецназа мобилизованы у дворца президента Грузии в Тбилиси, где митингующие пробили железные ограждения, против них применен водомет, передает корреспондент РИА Новости.
2025-10-05T10:42
true
PT1M23S
Премьер Грузии обвинил партию Саакашвили в организации "майдана"

Беспорядки после митинга оппозиции в Тбилиси
Беспорядки после митинга оппозиции в Тбилиси
Беспорядки после митинга оппозиции в Тбилиси
Беспорядки после митинга оппозиции в Тбилиси
ТБИЛИСИ, 5 окт — РИА Новости. Оппозиционеры из партии "Единое национальное движение" бывшего президента Михаила Саакашвили попытались устроить "майдан" в Грузии, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.
"Вчера была попытка госпереворота, которая провалилась. Мы видели попытку "нацмайдана". <...> "Нацдвижение" в пятый раз пыталось совершить "майдан", — сказал он.
В субботу в 64 муниципалитетах и районах Грузии прошли выборы в органы местного самоуправления. По последнем данным, правящая "Грузинская мечта" набрала по стране 81,6% голосов, во всех самоуправляемых городах также победили кандидаты в мэры от партии.
Оппозиция заявляла, что устроит в день голосования "мирную революцию", которая на деле вылилась в массовые беспорядки. Изначально демонстранты собрались на площади Свободы. Часть из них переместилась к резиденции президента Михаила Кавелашвили, забросала ее камнями и прорвала железные ограждения. Спецназ вытеснил митингующих, применив перцовый газ и водометы. В столкновениях пострадали шесть манифестантов и 21 сотрудник силовых структур.
Кобахидзе возложил ответственность за беспорядки на посла Евросоюза. Его поддержал генсек партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе, обвинив протестующих в попытке совершить госпереворот.
МВД Грузии возбудило уголовные дела и задержало пять оппозиционеров за призывы к свержению власти.
Горящие флаги и баррикады на улицах: митинг оппозиции в Тбилиси
Накануне в Грузии состоялись выборы в органы местного самоуправления, в том числе прошло голосование за кандидатов в мэры Тбилиси.

Беспорядки после митинга оппозиции в Тбилиси

Накануне в Грузии состоялись выборы в органы местного самоуправления, в том числе прошло голосование за кандидатов в мэры Тбилиси.

По последним данным, правящая партия "Грузинская мечта" победила во всех муниципалитетах, а ее представитель и действующий мэр Каха Каладзе набрал более 70% голосов в столице.

Митинг оппозиции в Тбилиси

По последним данным, правящая партия "Грузинская мечта" победила во всех муниципалитетах, а ее представитель и действующий мэр Каха Каладзе набрал более 70% голосов в столице.

Оппозиция заявляла, что устроит в день голосования "мирную революцию", которая на деле вылилась в массовые беспорядки.

Беспорядки после митинга оппозиции в Тбилиси

Оппозиция заявляла, что устроит в день голосования "мирную революцию", которая на деле вылилась в массовые беспорядки.

Изначально демонстранты собрались на площади Свободы в Тбилиси. Часть из них переместилась к резиденции президента Михаила Кавелашвили, забросала ее камнями и прорвала железные ограждения.

Стычки участников митинга оппозиции с полицией в Тбилиси

Изначально демонстранты собрались на площади Свободы в Тбилиси. Часть из них переместилась к резиденции президента Михаила Кавелашвили, забросала ее камнями и прорвала железные ограждения.

На фото: протестующие и полиция в Тбилиси.

Митинг оппозиции в Тбилиси

На фото: протестующие и полиция в Тбилиси.

Спецназ вытеснил митингующих, применив перцовый газ и водометы. В столкновениях пострадали шесть манифестантов и 21 сотрудник силовых структур.

Беспорядки после митинга оппозиции в Тбилиси

Спецназ вытеснил митингующих, применив перцовый газ и водометы. В столкновениях пострадали шесть манифестантов и 21 сотрудник силовых структур.

Премьер Ираклий Кобахидзе возложил ответственность за беспорядки на посла Евросоюза и обвинил партию бывшего президента Михаила Саакашвили в попытке "майдана".

Митинг оппозиции в Тбилиси

Премьер Ираклий Кобахидзе возложил ответственность за беспорядки на посла Евросоюза и обвинил партию бывшего президента Михаила Саакашвили в попытке "майдана".

На фото: баррикада на одной из тбилисских улиц.

Беспорядки после митинга оппозиции в Тбилиси

На фото: баррикада на одной из тбилисских улиц.

К полуночи большинство демонстрантов разошлись, на центральных площадях остались лишь несколько десятков человек.

Митинг оппозиции в Тбилиси

К полуночи большинство демонстрантов разошлись, на центральных площадях остались лишь несколько десятков человек.

МВД Грузии возбудило уголовные дела и задержало пять оппозиционеров за призывы к свержению власти.

Сотрудники полиции задерживают протестующего во время митинга оппозиции в центре Тбилиси, Грузия

МВД Грузии возбудило уголовные дела и задержало пять оппозиционеров за призывы к свержению власти.

