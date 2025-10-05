Премьер Грузии обвинил партию Саакашвили в организации "майдана"

ТБИЛИСИ, 5 окт — РИА Новости. Оппозиционеры из партии "Единое национальное движение" бывшего президента Михаила Саакашвили попытались устроить "майдан" в Грузии, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.
"Вчера была попытка госпереворота, которая провалилась. Мы видели попытку "нацмайдана". <...> "Нацдвижение" в пятый раз пыталось совершить "майдан", — сказал он.
В субботу в 64 муниципалитетах и районах Грузии прошли выборы в органы местного самоуправления. По последнем данным, правящая "Грузинская мечта" набрала по стране 81,6% голосов, во всех самоуправляемых городах также победили кандидаты в мэры от партии.
Оппозиция заявляла, что устроит в день голосования "мирную революцию", которая на деле вылилась в массовые беспорядки. Изначально демонстранты собрались на площади Свободы. Часть из них переместилась к резиденции президента Михаила Кавелашвили, забросала ее камнями и прорвала железные ограждения. Спецназ вытеснил митингующих, применив перцовый газ и водометы. В столкновениях пострадали шесть манифестантов и 21 сотрудник силовых структур.
Кобахидзе возложил ответственность за беспорядки на посла Евросоюза. Его поддержал генсек партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе, обвинив протестующих в попытке совершить госпереворот.
МВД Грузии возбудило уголовные дела и задержало пять оппозиционеров за призывы к свержению власти.
