БРАТИСЛАВА, 5 окт - РИА Новости. Конфликт на Украине мог бы давно завершиться, если бы Евросоюз тратил столько же усилия для достижения мира, сколько он тратит сейчас на поддержку этого конфликта.
Он отметил, что целью его правительства является скорейшее завершение конфликта на Украине.
«
"Эта война уже давно должна была закончиться. Почему она до сих пор есть? Потому что ее кто-то поддерживает. Эта война могла закончиться через три месяца после того, как началась, но кто-то сказал: нет, нет, нет", - отметил Фицо.
В конце июля Фицо заявлял, что Запад рассчитывал использовать Украину для ослабления России, но у него это не получилось и не получится.
В январе Фицо отмечал, что подписание мирного соглашения по Украине было сорвано под давлением западных политиков вскоре после начала конфликта в 2022 году. По мнению премьера Словакии, конфликт обернулся тем, что Украина оказалась в "ужасном состоянии" и вынуждена полагаться на помощь "со всего мира".
Фицо ранее также говорил, что бывший британский премьер Борис Джонсон вскоре после начала конфликта на Украине воздействовал на украинское руководство, чтобы оно не подписывало соглашение с Россией. Это соглашение, по словам Фицо, гарантировало Украине европейскую перспективу и военный нейтралитет.