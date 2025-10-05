В Нидерландах прошла демонстрация против поставок оружия Украине

АМСТЕРДАМ, 5 окт - РИА Новости. Десятки человек в Амстердаме вышли в воскресенье на демонстрацию за мир и против поставок оружия Украине, передает корреспондент РИА Новости.
Демонстрация началась на площади Дам в Амстердаме днем в воскресенье. Протестующие вышли в центр с плакатами "Нет оружию ради мира!", "Нет войне с Россией!", "Прекратите помогать Украине и Израилю!". Они также принесли с собой белые и голубые флаги, символизирующие мир.
Некоторые участники демонстрации принесли также флаги Палестины, чтобы выразить поддержку жителям Газы и осудить действия Израиля.
Организацией мероприятия выступила "Платформа за мир и солидарность" (Platform voor vrede en solidariteit).
Среди участников акции - журналист, политолог и создатель медиаресурса Alternatief Аб Гителинк, бывший профессор и политолог Кейс ван дер Пейл и представитель Ассоциации антифашистов Нидерландов (AFVN) Шурд де Гроот.
Гителинк в беседе с РИА Новости подверг критике воинственную позицию стран НАТО по отношению к РФ.
"НАТО и Запад должны деэскалировать конфликт, а не обострять. Нам следует искать диалог между Россией и европейцами, а не действовать путем санкций или угроз. Пять основных европейских лидеров - генсек НАТО Марк Рютте, председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, президент Франции (Эммануэль) Макрон, премьер Великобритании (Кир) Стармер и канцлер ФРГ (Фридрих) Мерц – поджигатели войны. Все они только обостряют ситуацию", - считает политолог.
По его словам, сейчас особенно нужна помощь президент США Дональда Трампа - чтобы навести мосты между ЕС и Россией и заключить мирную сделку с РФ.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.