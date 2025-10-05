"Все за это ответим". Лидеры Запада сделали неожиданное признание о России

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости, Виктор Жданов. Вместо единства — ругань: союзники Украины безуспешно пытаются решить военные и финансовые вопросы, продолжая раскалывать Европу. Антироссийской активностью главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен недовольны даже ближайшие партнеры Киева. Почему полномочия Брюсселя оказались под сомнением — в материале РИА Новости.

Резкий канцлер

Говорить на повышенных тонах для Фридриха Мерца уже обыденность. На прошедшем саммите ЕС в Копенгагене концлер ФРГ набросился с критикой на Виктора Орбана — якобы глава венгерского правительства срывает "обсуждения вопросов безопасности".

Как отмечает Bloomberg, инцидент подчеркивает недовольство Орбаном со стороны Брюсселя из-за его позиции по России и Украине. Однако Мерц не удовлетворен и высказываниями руководства ЕС. Накануне фон дер Ляйен заявила, что Европа разрабатывает "точные" планы по размещению войск на Украине, и канцлер жестко возразил, что это не в компетенциях объединения.

"По крайней мере у Германии таких планов нет", — утверждает Мерц. Прямо во время саммита в Дании, пишет Politico, он также "очень резко" дал понять главе ЕК, что использовать общие деньги на создание "стены беспилотников" без согласия всех участников Евросоюза нельзя.

Даже Берлин не устраивает, что Брюссель берет на себя все больше полномочий, обходя позиции стран-членов. Например, пишет Bloomberg, немецкий канцлер настаивает на закреплении права последнего слова по закупкам вооружений за национальными правительствами.

Неочевидная тенденция

От запланированной пресс-конференции в Копенгагене европейцы отказались. Скандалы на саммите, который глава Евросовета Антониу Кошта называл решающим, — по сути, единственный конкретный итог переговоров.

Politico, ссылаясь на европейских дипломатов, отмечает, что на закрытых переговорах важных договоренностей не достигли.

На деле все обстоит еще хуже: к следующему саммиту в конце октября чиновники не смогут подготовить необходимые документы.

Тенденции ослабления наднационального уровня управления возможны, но говорить о долгосрочном тренде на развал преждевременно, поясняет директор ИНИОН РАН Алексей Кузнецов.

"Перепалки в Европейском союзе идут годами, если не десятилетиями. Поэтому уровень институционального кризиса преувеличивать не стоит. ЕС с самых ранних этапов развивается не линейно, а волнами, с периодами отката. Конечно, есть пример Брекзита, когда страна-член, всегда скептически относящаяся к Брюсселю, покинула союз. Но, как известно, выход Великобритании не привел к развалу блока", — напоминает эксперт.

Как отмечает старший преподаватель МГИМО МИД России Алексей Зудин, противоречия в ЕС были всегда, но со временем они только растут.

"Если в начале Евросоюз включал сопоставимые по уровню развития государства, то потом в него вошли страны Южной и Восточной Европы. Каждая волна расширения увеличивала внутренние противоречия, и это естественно. Чисто механически рост числа участников затрудняет выработку общей позиции по конкретным вопросам", — подчеркивает Зудин.

Ситуация, по словам политолога, усугубляется "правилом консенсуса". К слову, в сентябре фон дер Ляйен потребовала от стран ЕС отказаться от права вето, назвав его "оковами единогласия". Другое предложение главы ЕК — найти способ принять Украину в объединение за спиной у Венгрии.

Двойная угроза

Много споров среди лидеров Европы продолжается по поводу российских активов. Взять и просто конфисковать их не решается даже Эммануэль Макрон, один из фронтменов поддержки Киева. Европейцы открыто опасаются последствий. По крайней мере, не хотят отвечать поодиночке.

"Я объяснил коллегам, что хочу получить их подписи под заявлением: если возьмем деньги и воспользуемся ими, мы все будем нести ответственность, если что-то пойдет не так", — рассказал журналистам премьер-министр Бельгии Барт де Вевер.

А деньги Европе нужны. ЕС рассчитывает к концу 2025-го получить около четырех миллиардов долларов на альянс беспилотников с Украиной, сообщает Bloomberg. Всего фон дер Ляйен хочет потратить на "стену дронов" шесть миллиардов.

"Ситуация серьезная. На столе переговоров находятся откровенно провоенные предложения. Они хотят передать Украине средства ЕС. Они пытаются ускорить вступление Украины, используя всевозможные юридические ухищрения. Они хотят финансировать поставки оружия. Все эти предложения ясно показывают, что брюссельцы хотят начать войну", — написал в соцсети X Орбан по итогам саммита в Копенгагене.

Евросоюз претендует на компетенции НАТО, отмечает Зудин. Если раньше речь шла только об амбициях, сейчас — о переносе отдельных функций.

"США уходят из Европы. Присутствие там в каком-то виде они сохранят, но помощь европейцам будет сокращена. Германия, которая в предыдущие годы вынужденно "шифровалась" из-за военного прошлого, сейчас, раздувая истерию с внешними угрозами, вместе с Польшей создает предпосылку для фрагментации НАТО в рамках ЕС. При этом Вашингтону совсем не нужно конкурирующее с альянсом объединение в Европе", — заключает политолог.

Увлекшаяся внешней политикой фон дер Ляйен тем временем попала под новую волну критики евроскпетиков. На следующей неделе в Европарламенте пройдут дебаты сразу по двум вотумам недоверия руководству ЕК. Один от левых — из-за провала "зеленой повестки" и бездействия по ситуации в Газе. Другой от правых — за коррупцию и отсутствие открытости.