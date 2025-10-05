Рейтинг@Mail.ru
Экс-главу здравоохранения Дагестана доставили в республику - РИА Новости, 05.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:06 05.10.2025 (обновлено: 20:24 05.10.2025)
https://ria.ru/20251005/dagestan-2046531939.html
Экс-главу здравоохранения Дагестана доставили в республику
Экс-главу здравоохранения Дагестана доставили в республику - РИА Новости, 05.10.2025
Экс-главу здравоохранения Дагестана доставили в республику
Экс-министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева, задержанная на Ставрополье, доставлена в Дагестан, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных... РИА Новости, 05.10.2025
2025-10-05T20:06:00+03:00
2025-10-05T20:24:00+03:00
происшествия
республика дагестан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/05/2046534175_0:64:1200:739_1920x0_80_0_0_a827b5040f44a0881973d9098e39faa3.jpg
https://ria.ru/20250705/dagestan-2027395246.html
республика дагестан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/05/2046534175_58:0:1127:802_1920x0_80_0_0_31a6fe4dece2a9e205f6e248684417a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика дагестан
Происшествия, Республика Дагестан
Экс-главу здравоохранения Дагестана доставили в республику

Экс-министра здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева доставили в республику

© Фото : пресс-служба Минздрава ДагестанаТатьяна Беляева
Татьяна Беляева - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
© Фото : пресс-служба Минздрава Дагестана
Татьяна Беляева. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МАХАЧКАЛА, 5 окт - РИА Новости. Экс-министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева, задержанная на Ставрополье, доставлена в Дагестан, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах республики.
"Беляева после задержания доставлена в Дагестан", – сказал собеседник агентства.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
Задержанного главу Карабудахкентского района доставили из зоны СВО
5 июля, 17:53
 
ПроисшествияРеспублика Дагестан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала