Экс-главу здравоохранения Дагестана доставили в республику
Экс-главу здравоохранения Дагестана доставили в республику
Экс-министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева, задержанная на Ставрополье, доставлена в Дагестан, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных... РИА Новости, 05.10.2025
Экс-главу здравоохранения Дагестана доставили в республику
Экс-министра здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева доставили в республику