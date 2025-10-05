Рейтинг@Mail.ru
Суд арестовал экс-главу Минздрава Дагестана - РИА Новости, 05.10.2025
20:31 05.10.2025 (обновлено: 21:11 05.10.2025)
https://ria.ru/20251005/arest-2046534649.html
Суд арестовал экс-главу Минздрава Дагестана
Суд арестовал экс-главу Минздрава Дагестана - РИА Новости, 05.10.2025
Суд арестовал экс-главу Минздрава Дагестана
Подозреваемую в мошенничестве экс-главу Минздрава Дагестана Татьяну Беляеву арестовали на два месяца, сообщили РИА Новости в пресс-службе судов республики.
2025-10-05T20:31:00+03:00
2025-10-05T21:11:00+03:00
Суд арестовал экс-главу Минздрава Дагестана

Суд арестовал экс-главу Минздрава Дагестана Беляеву на два месяца

© Фото : пресс-служба Минздрава ДагестанаТатьяна Беляева
Татьяна Беляева - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
© Фото : пресс-служба Минздрава Дагестана
Татьяна Беляева. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 5 окт — РИА Новости. Подозреваемую в мошенничестве экс-главу Минздрава Дагестана Татьяну Беляеву арестовали на два месяца, сообщили РИА Новости в пресс-службе судов республики.
«

"Кировским районным судом Махачкалы рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении бывшего министра здравоохранения Республики Дагестан Беляевой Т. В., подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК", — сказала собеседница агентства.

Ее задержали в Ставропольском крае.
По версии следствия, в сентябре 2020 года Минздрав Дагестана заключил договоры с коммерческими организациями на сумму 516 миллионов рублей в рамках реализации регионального фрагмента Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения.
"В пределах гарантийного срока (в течение года) исполнителем должно было производиться гарантийное обслуживание работ на безвозмездной основе, однако на основании приказа подозреваемой в 2021-2024 годах были заключены дополнительные необоснованные договоры с другими организациями на техническое сопровождение, дублирующие гарантийные обязательства, что привело к ущербу бюджету на сумму свыше одного миллиона рублей", — говорится в сообщении.
Беляева занимала должность министра здравоохранения Дагестана с февраля 2022 по август 2024 года. В последнее время она возглавляла один из санаториев Кавказских Минеральных Вод.
