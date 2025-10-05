Суд арестовал экс-главу Минздрава Дагестана

МАХАЧКАЛА, 5 окт — РИА Новости. Подозреваемую в мошенничестве экс-главу Минздрава Дагестана Татьяну Беляеву арестовали на два месяца, сообщили РИА Новости в пресс-службе судов республики.

« "Кировским районным судом Махачкалы рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении бывшего министра здравоохранения Республики Дагестан Беляевой Т. В., подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК", — сказала собеседница агентства.

По версии следствия, в сентябре 2020 года Минздрав Дагестана заключил договоры с коммерческими организациями на сумму 516 миллионов рублей в рамках реализации регионального фрагмента Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения.

"В пределах гарантийного срока (в течение года) исполнителем должно было производиться гарантийное обслуживание работ на безвозмездной основе, однако на основании приказа подозреваемой в 2021-2024 годах были заключены дополнительные необоснованные договоры с другими организациями на техническое сопровождение, дублирующие гарантийные обязательства, что привело к ущербу бюджету на сумму свыше одного миллиона рублей", — говорится в сообщении.