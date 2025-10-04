https://ria.ru/20251004/zoloto-2046327159.html

Эксперты предсказали рост мирового спроса на золото

Мировой спрос на золото может превысить рекордную отметку в 5 тысяч тонн драгметалла по итогам года, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Мировой спрос на золото может превысить рекордную отметку в 5 тысяч тонн драгметалла по итогам года, считают опрошенные РИА Новости эксперты. "Стоит ожидать роста спроса на золото в мире примерно до уровня 5 050 тонн, то есть примерно на 1%", - такого мнения придерживается научный сотрудник лаборатории анализа лучших международных практик Института Гайдара Кирилл Черновол. По его словам, спрос на золото растет всегда, когда есть потребность в защитных активах, поэтому с высокой долей вероятности совокупный мировой спрос на золото в 2025 году будет не ниже уровня 2024 года или даже выше. За первое полугодие спрос составил 2 455 тонн золота, что стало рекордным показателем с 2016 года, уточняет эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов. "Если текущая динамика сохранится, то годовой показатель может достигнуть 5 100-5 200 тонн, что указывает на вероятный рост на 3-4,5% по сравнению с 2024 годом", - добавил он. Схожего мнения придерживается руководитель департамента по работе с клиентами компании AMCH Даниил Тюнь. Он прогнозирует, что в базовом сценарии в текущем году спрос на золото увеличится на 3–7%, а общий объём может вырасти до 5 100 – 5 300 тонн с 4 974 тонн прошлого года. "В более оптимистичном варианте, если риски усилятся, спрос способен вырасти на 10–12%, а в случае серьёзных кризисов — даже на 15% и выше. 2025 год для золота обещает быть активным: интерес к нему сохранится и, скорее всего, усилится", - считает Тюнь. Основными источниками спроса остаются центральные банки, а также притоки в "золотые" биржевые фонды (ETF), отметил Смирнов. К ключевым факторам роста спроса он отнес напряженность на международной арене, а также снижение учётной ставки Федеральной резервной системой США и ослабление доллара. Институциональные инвесторы рассматривают драгметалл как обязательный компонент в условиях переоцененных акций и дедолларизации, заключил эксперт.

