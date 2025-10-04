Какой будет зима в России: прогнозы синоптиков

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Ученые предупреждают: зима может стать одной из самых аномальных в современной истории России. Согласно прогнозам проекта Severe Weather Europe, в Тихий океан вернется Ла-Нинья. Это климатическое явление может существенно изменить привычный нам климат в декабре-феврале. Ученые предупреждают: зима может стать одной из самых аномальных в современной истории России. Согласно прогнозам проекта Severe Weather Europe, в Тихий океан вернется Ла-Нинья. Это климатическоеможет существенно изменить привычный нам климат в декабре-феврале.

"Девочка" и "Мальчик"

У Ла-Нинья, чье название переводится как "Девочка", есть обратное явление — Эль-Ниньо, известное как "Мальчик". Это когда вода в экваториальной части океана перегревается. Циклы чередуются каждые несколько лет, кардинально влияя на климат зимой и летом.

Сейчас состояние Тихого океана считается нейтральным, однако уже в октябре специалисты Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) ожидают возвращения Ла-Нинья.

Она может породить обширные циклоны, сильные снегопады и резкие перепады температур в разных регионах России. По оценкам климатологов, будущая зима станет необычно снежной, но при этом температурный режим будет смещен к более мягким значениям, а экстремальные морозы станут крайне редким явлением.

Снег и морозы в Центральной России

Телеканал 360" . Для европейской части России, в том числе Москвы, ноябрь станет первым месяцем зимы, отмечает "

Он окажется промозглым и сырым, а устойчивый снежный покров, по прогнозам синоптиков, не сможет сформироваться до начала декабря. Несмотря на то что морозов до минус 40 градусов не ожидается, погодные условия будут далеки от комфортных.

Декабрь и январь принесут относительное затишье: осадки будут в пределах нормы, а средние температуры превысят исторические показатели. Декабрь окажется теплее на два градуса, а январь на три градуса.

Самые серьезные испытания принесет февраль. Синоптики прогнозируют активные снегопады, снег с дождем, ледяные осадки и повышенные объемы осадков в целом — примерно вдвое выше нормы. При этом средняя температура в феврале будет превышать климатическую норму на четыре градуса.

Различия по регионам

"Царьград" . Так, на Дальнем Востоке, где лето уже отличалось жарой, зима также будет нетипично теплой. В Москве и Санкт-Петербурге зимние условия станут более контрастными: теплые и мягкие зимы могут сменяться короткими периодами морозов. Аномальная зима проявится неравномерно, предупреждает. Так, на Дальнем Востоке, где лето уже отличалось жарой, зима также будет нетипично теплой. В Москве и Санкт-Петербурге зимние условия станут более контрастными: теплые и мягкие зимы могут сменяться короткими периодами морозов.

Урал ожидает "мягкую" зиму по температуре, но дожди, ледяные осадки и гололедица сохранят привычный зимний дискомфорт. В декабре средняя температура там будет около нуля и выше, что больше похоже на климат Ростова, чем на традиционный уральский декабрь.

Сугробов и белой зимы в этом регионе, вероятнее всего, не будет, что указывает на изменения климатических моделей и глобальные перемены в погодных условиях.

"МК" , первый снег может выпасть в октябре, и к концу месяца он может иметь более стабильный характер. Метеорологи отмечают, что погодные сюрпризы могут начаться уже с октября. Как отметил метеоролог Алексей Сафонов в беседе с, первый снег может выпасть в октябре, и к концу месяца он может иметь более стабильный характер.

Однако периодические оттепели приведут к таянию снега, и устойчивый снежный покров, вероятнее всего, сформируется в районе 15 ноября. Таким образом, жители Москвы и других регионов Центральной России должны быть готовы к переменчивой и аномальной погоде уже в начале осени.

Необычные погодные явления

Ла-Нинья также способна вызвать аномальные осадки, включая ледяной дождь, который особенно опасен для деревьев, линий электропередачи и транспорта. Сильные снегопады могут привести к перебоям в работе общественного транспорта, закрытию дорог и задержкам в снабжении.

Для регионов с традиционно снежной зимой, таких как Сибирь и Дальний Восток, увеличение осадков и ледяные дожди создают дополнительное давление на инфраструктуру, что требует усиленной готовности служб ЖКХ и аварийных служб.