Какой будет зима в России: прогнозы синоптиков - РИА Новости, 04.10.2025
09:54 04.10.2025
Какой будет зима в России: прогнозы синоптиков
Какой будет зима в России: прогнозы синоптиков
Ученые предупреждают: зима может стать одной из самых аномальных в современной истории России. Согласно прогнозам проекта Severe Weather Europe, в Тихий океан... РИА Новости, 04.10.2025
Какой будет зима в России: прогнозы синоптиков

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник полиции во время снегопада
Сотрудник полиции во время снегопада
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Сотрудник полиции во время снегопада
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Ученые предупреждают: зима может стать одной из самых аномальных в современной истории России. Согласно прогнозам проекта Severe Weather Europe, в Тихий океан вернется Ла-Нинья. Это климатическое явление может существенно изменить привычный нам климат в декабре-феврале.

"Девочка" и "Мальчик"

У Ла-Нинья, чье название переводится как "Девочка", есть обратное явление — Эль-Ниньо, известное как "Мальчик". Это когда вода в экваториальной части океана перегревается. Циклы чередуются каждые несколько лет, кардинально влияя на климат зимой и летом.
Сейчас состояние Тихого океана считается нейтральным, однако уже в октябре специалисты Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) ожидают возвращения Ла-Нинья.
CC BY 4.0 / Geosciences 2021, http://www.fao.org/emergencies/crisis/elnino-lanina/en/ / Типичная схема распределения осадков во время фазы Эль-Ниньо Южной осцилляции
Типичная схема распределения осадков во время фазы Эль-Ниньо Южной осцилляции
CC BY 4.0 / Geosciences 2021, http://www.fao.org/emergencies/crisis/elnino-lanina/en/ /
Типичная схема распределения осадков во время фазы Эль-Ниньо Южной осцилляции
Она может породить обширные циклоны, сильные снегопады и резкие перепады температур в разных регионах России. По оценкам климатологов, будущая зима станет необычно снежной, но при этом температурный режим будет смещен к более мягким значениям, а экстремальные морозы станут крайне редким явлением.

Снег и морозы в Центральной России

Для европейской части России, в том числе Москвы, ноябрь станет первым месяцем зимы, отмечает "Телеканал 360".
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкМороз в Екатеринбурге
Мороз в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Мороз в Екатеринбурге
Он окажется промозглым и сырым, а устойчивый снежный покров, по прогнозам синоптиков, не сможет сформироваться до начала декабря. Несмотря на то что морозов до минус 40 градусов не ожидается, погодные условия будут далеки от комфортных.
Декабрь и январь принесут относительное затишье: осадки будут в пределах нормы, а средние температуры превысят исторические показатели. Декабрь окажется теплее на два градуса, а январь на три градуса.
Самые серьезные испытания принесет февраль. Синоптики прогнозируют активные снегопады, снег с дождем, ледяные осадки и повышенные объемы осадков в целом — примерно вдвое выше нормы. При этом средняя температура в феврале будет превышать климатическую норму на четыре градуса.
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПервый снег в Москве
Первый снег в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Первый снег в Москве

Различия по регионам

Аномальная зима проявится неравномерно, предупреждает "Царьград". Так, на Дальнем Востоке, где лето уже отличалось жарой, зима также будет нетипично теплой. В Москве и Санкт-Петербурге зимние условия станут более контрастными: теплые и мягкие зимы могут сменяться короткими периодами морозов.
Урал ожидает "мягкую" зиму по температуре, но дожди, ледяные осадки и гололедица сохранят привычный зимний дискомфорт. В декабре средняя температура там будет около нуля и выше, что больше похоже на климат Ростова, чем на традиционный уральский декабрь.
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСильные морозы в Москве
Сильные морозы в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Сильные морозы в Москве
Сугробов и белой зимы в этом регионе, вероятнее всего, не будет, что указывает на изменения климатических моделей и глобальные перемены в погодных условиях.
Метеорологи отмечают, что погодные сюрпризы могут начаться уже с октября. Как отметил метеоролог Алексей Сафонов в беседе с "МК", первый снег может выпасть в октябре, и к концу месяца он может иметь более стабильный характер.
Однако периодические оттепели приведут к таянию снега, и устойчивый снежный покров, вероятнее всего, сформируется в районе 15 ноября. Таким образом, жители Москвы и других регионов Центральной России должны быть готовы к переменчивой и аномальной погоде уже в начале осени.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСнегопад в Новосибирске
Снегопад в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Снегопад в Новосибирске

Необычные погодные явления

Ла-Нинья также способна вызвать аномальные осадки, включая ледяной дождь, который особенно опасен для деревьев, линий электропередачи и транспорта. Сильные снегопады могут привести к перебоям в работе общественного транспорта, закрытию дорог и задержкам в снабжении.
Для регионов с традиционно снежной зимой, таких как Сибирь и Дальний Восток, увеличение осадков и ледяные дожди создают дополнительное давление на инфраструктуру, что требует усиленной готовности служб ЖКХ и аварийных служб.
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкУборка снега на дорогах во время метели в Казани
Уборка снега на дорогах во время метели в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Уборка снега на дорогах во время метели в Казани
Зима 2025-2026 обещает стать аномальной, с более теплым, чем обычно, декабрем и январем, а февраль может преподнести самые серьезные сюрпризы. Грядущий сезон покажет, что климат на территории России продолжает демонстрировать нестабильность.
 
 
 
