В Минске прошел показ фильма о погибшем военкоре РИА Новости Журавлеве
13:40 04.10.2025 (обновлено: 14:52 04.10.2025)
В Минске прошел показ фильма о погибшем военкоре РИА Новости Журавлеве
Зрители в Минске тепло встретили документальный фильм о погибшем в зоне СВО из-за обстрела ВСУ военкоре РИА Новости Ростиславе Журавлеве "Парень с нашего двора"
В Минске прошел показ фильма о погибшем военкоре РИА Новости Журавлеве
Журавлев работал в горячих точках планеты и трагически погиб в зоне СВО 22 июля 2023-го, через 4 дня после своего дня рождения. Показ прошел в Доме Москвы в рамках совместного мероприятия московского Дома соотечественников и "Школы для молодых журналистов". Посмотреть фильм пришли в основном молодые ребята - будущие журналисты, которые учатся на факультете журналистики Белорусского госуниверситета, и курсанты военных училищ, суворовцы. "Нам очень приятно, что именно в Минске эта картина была встречена с такой любовью и таким вниманием. Спасибо огромное", - сказал заместитель главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев, поблагодарив всех, кто пришел на показ. Свою благодарность за показ этого фильма, в свою очередь, выразили многочисленные зрители. "Я выражаю вам глубокую просто благодарность за эту картину. За то, что здесь показан настоящий русский человек. С характером, с доброй душой и сильным духом. Потому что только сильным духом люди побеждают", - сказала пожилая женщина, посмотревшая фильм. 🔹 Подписаться на РИА Новости
МИНСК, 4 окт - РИА Новости. Зрители в Минске тепло встретили документальный фильм о погибшем в зоне СВО из-за обстрела ВСУ военкоре РИА Новости Ростиславе Журавлеве "Парень с нашего двора" - зал аплодировал, у многих на глазах были слезы, передает корреспондент РИА Новости.
Ростислав Журавлев работал в горячих точках планеты и трагически погиб в зоне специальной военной операции два года назад - 22 июля 2023 года, через четыре дня после своего дня рождения.
Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Коллеги и родственники рассказали о военкоре Ростиславе Журавлеве
22 июля, 09:00
Фильм показали в Минске впервые, показ прошел в Доме Москвы в рамках совместного мероприятия московского Дома соотечественников и "Школы для молодых журналистов". Посмотреть фильм пришли в основном молодые ребята - будущие журналисты, которые учатся на факультете журналистики Белорусского госуниверситета, и курсанты военных училищ, суворовцы.
"Нам очень приятно, что именно в Минске эта картина была встречена с такой любовью и таким вниманием. Спасибо огромное", - сказал заместитель главного редактора, директор Главной дирекции информации Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев.
Он подчеркнул, что фильм снимался в первую очередь для близких Журавлева.
"Этот фильм мы снимали для того, чтобы показать его родным, его маме, его супруге и двум замечательным детям. Когда они посмотрели фильм спустя два года, были очень тронуты. Дети мало его видели, но теперь они знают, каков был их отец. Это очень важно", - рассказал Горностаев.
По его словам, когда этот практически семейный фильм увидели друзья Ростислава, они сказали, что он пронзительный и его нужно показывать широкой аудитории.
Горностаев отметил, что Ростислав был по жизни таким же, как в фильме.
"Он действительно "парень с нашего двора", простой, и его слово всегда находило отклик в сердцах простых людей. Он показывал жизнь, эмоции людей, человеческую сторону. Поэтому его материалы неизменно пользовались популярностью, его репортажи смотрели. Он на войне видел не только войну, он видел жизнь", - сказал Горностаев.
Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
Биография Ростислава Журавлева
22 июля 2023, 15:40
Автор получасовой документальной ленты, продюсер РИА Новости Инна Танашева сказала, что при работе над фильмом очень хотелось показать всю многогранность Ростислава Журавлева как человека и как журналиста.
"Показать, каким он был добрым, отзывчивым человеком, показать и тем людям, которые его не знали, и тем людям, которые его знали, чтобы они вспомнили о нем, как ему интересно было работать, как он любил эту жизнь", - сказала автор фильма.
Военкор РИА Новости Евгений Масленников отметил, что такие фильмы - это прежде всего память о коллегах, память о товарище, который ушел, выполняя свой долг, и выполнял его до конца.
"Здесь есть будущие журналисты. Неважно, в какую ситуацию вас работа, служба забросит. Всегда важно оставаться человеком и даже в каком-то хаосе, в аду, который вокруг происходит, видеть светлое. Ростик смог это всё сохранить, смог всё это пронести в себе, несмотря на обстоятельства. Этот фильм и память о человеке, и, наверное, такое небольшое напутствие будущим коллегам, что надо оставаться именно светлым человеком, который любит жизнь, и так и относиться к окружающим", - сказал военкор.
Попросивший слово бывший военный сказал, что первое впечатление о Журавлеве - человек-профессионал.
"Здесь профессионализм высокого уровня. Он не любовался собой, сразу видно, он работал ради людей, у него на первом месте была душа. Война для человека - это неестественное условие. Но он рассказывал не о войне. Когда-то ансамбль (десантников - ред.) "Голубые Береты" сказал: "Мы не поем о войне, мы пели о людях на этой войне". То же самое и здесь. Он рассказывал о людях на этой войне. О людях, которые попали в экстремальную ситуацию и выбирали жизнь. Ребята, молодежь, очень здорово, что вы здесь находитесь. Ведь это наш генный код", - сказал мужчина, добавив, что у наших воинов на первом месте душа и они воюют против зла.
Студентка первого курса факультета журналистики БГУ Наталья поблагодарила создателей фильма.
"Спасибо вам за то, что мы, мои одногруппники, можем, глядя на этот фильм, взять с него пример. То, как мы должны работать, то, как мы должны влиять на общественное мнение, и то, ради чего мы должны трудиться, чтобы доносить до людей правду, правду и еще раз правду. Спасибо вам за это большое", - сказала она.
С благодарностью к авторам обратилась и пожилая зрительница.
Видео в память о военкоре РИА Новости Ростиславе Журавлеве - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
Коллеги погибшего военкора Журавлева показали видео в память о нем
22 февраля, 13:49
"Я выражаю вам глубокую просто благодарность за эту картину. За то, что здесь показан настоящий русский человек. С характером, с доброй душой и сильным духом. Потому что только сильным духом люди побеждают", - сказала она.
Заместитель главного редактора медиагруппы Дмитрий Горностаев сказал, что очень приятно встретить такую доброжелательную аудиторию и разделить с ней одно чувство.
"Это очень важно, поскольку мы - братские народы, и та правда, о которой девушка говорила сейчас, ради которой мы работаем, ради которой работал и, к сожалению, героически погиб наш товарищ и брат Ростислав, - это то, что нас ведет в профессию. И я очень рад, что действительно сегодня здесь собрались молодые люди, которые выбрали эту профессию, профессию достаточно сложную, порой рискованную, и те, кто выбирает военную стезю, и те, кто идет по журналистскому пути. Очень часто случается так, что мы пересекаемся", - сказал Горностаев.
Ростислав Журавлев - военный корреспондент РИА Новости (входит в состав международной медиагруппы "Россия сегодня"). Начал карьеру журналиста в 2012 году после срочной службы в рядах Вооруженных сил России. В 2014 году освещал события по возвращению Крыма, участник "Русской весны" на Юго-Востоке Украины. С июля по декабрь 2014 года находился в зоне военного конфликта в Луганске на территории народного ополчения. Вступил добровольцем в "Интербригаду" в составе батальона "Заря" ЛНР.
Работал в РИА Новости с 2021 года, в первые дни СВО отправился в командировку в зону боевых действий, сначала в ДНР, затем в Харьковскую область, после этого - в Запорожскую область. Ростислав, несмотря на свой молодой возраст, входил в десятку лучших военных корреспондентов России. В 2022 году он был удостоен премии "Золотое перо" за смелость при выполнении журналистского долга.
В конце июля 2023 года в Запорожской области Ростислав готовил репортаж о применении Украиной запрещенных кассетных боеприпасов. 22 июля 2023 года - через четыре дня после своего дня рождения - Журавлев был убит в результате обстрела кассетными боеприпасами ВСУ в зоне спецоперации в Запорожской области. Президент России Владимир Путин 27 июля 2023 года наградил его орденом Мужества посмертно. Также Журавлева посмертно наградили орденом "За заслуги перед Запорожской областью", а одна из школ в Мелитополе будет носить его имя.
Выставку, посвященную памяти военкора РИА Новости Ростислава Журавлева, открыли в Салехарде. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
В Салехарде открыли выставку памяти военкора РИА Новости Журавлева
22 февраля, 13:38
 
Специальная военная операция на Украине
Ростислав Журавлев
Дмитрий Горностаев
Запорожская область
Россия
Минск
Владимир Путин
Вооруженные силы Украины
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
