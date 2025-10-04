https://ria.ru/20251004/zelenskiy-2046403845.html
"Должны умереть". В Раде обрушились на Зеленского из за ситуации на Украине
"Должны умереть". В Раде обрушились на Зеленского из за ситуации на Украине - РИА Новости, 04.10.2025
"Должны умереть". В Раде обрушились на Зеленского из за ситуации на Украине
Украинская армия находится в плачевном состоянии из-за решений Зеленского, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram‑канале, комментируя интервью... РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T19:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
москва
владимир путин
артем дмитрук
верховная рада украины
"Должны умереть". В Раде обрушились на Зеленского из за ситуации на Украине
Дмитрук: Зеленский полностью ответственен за плачевное состояние ВСУ