"Должны умереть". В Раде обрушились на Зеленского из за ситуации на Украине - РИА Новости, 04.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:25 04.10.2025
https://ria.ru/20251004/zelenskiy-2046403845.html
"Должны умереть". В Раде обрушились на Зеленского из за ситуации на Украине
"Должны умереть". В Раде обрушились на Зеленского из за ситуации на Украине - РИА Новости, 04.10.2025
"Должны умереть". В Раде обрушились на Зеленского из за ситуации на Украине
Украинская армия находится в плачевном состоянии из-за решений Зеленского, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram‑канале, комментируя интервью... РИА Новости, 04.10.2025
в мире, россия, украина, москва, владимир путин, артем дмитрук, верховная рада украины, валерий герасимов, служба безопасности украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Москва, Владимир Путин, Артем Дмитрук, Верховная Рада Украины, Валерий Герасимов, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины
"Должны умереть". В Раде обрушились на Зеленского из за ситуации на Украине

Дмитрук: Зеленский полностью ответственен за плачевное состояние ВСУ

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Украинская армия находится в плачевном состоянии из-за решений Зеленского, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram‑канале, комментируя интервью военнослужащего ВСУ.
"Философия режима Зеленского очень простая: все должны умереть на фронте, а если выжили — то сразу после", — обрушился с критикой депутат.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
На Западе раскрыли "злейшего врага" ВСУ в зоне СВО
Вчера, 16:49
Дмитрук также подчеркнул плачевное материальное обеспечение армии, заявив о проблемах с выплатами и лечением военнослужащих.
Кроме того, он обратил внимание на массовые инциденты с ТЦК и СБУ, которые, по его словам, могут "забрать с улицы и забить до смерти для развлечения".
В сентябре президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ не способны вести наступательные действия и сосредоточены на удержании позиций, перебрасывая наиболее боеспособных бойцов.
В конце августа начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов подчеркнул, что весной и летом украинская армия пыталась замедлить российское наступление, но понесла колоссальные потери. По его словам, стратегическая инициатива в зоне СВО полностью находится у Москвы.
Украинские военнослужащие эвакуируют раненого солдата - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
На Западе рассказали, в какую "смертельную ловушку" попали ВСУ
Вчера, 12:17
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаМоскваВладимир ПутинАртем ДмитрукВерховная Рада УкраиныВалерий ГерасимовСлужба безопасности УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
