В Запорожье прогремели взрывы
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:06 04.10.2025
В Запорожье прогремели взрывы
В Запорожье прогремели взрывы
Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское новостное агентство "Укринформ". РИА Новости, 04.10.2025
В Запорожье прогремели взрывы

В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремели взрывы

© Fotolia / MarinaВид на Запорожье
Вид на Запорожье
© Fotolia / Marina
Вид на Запорожье. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское новостное агентство "Укринформ".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Запорожской области звучит воздушная тревога.
Запорожье слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства".
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожьеЗапорожская областьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
