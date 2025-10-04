Голосование на выборах в органы местной власти в Грузии

Итоговая явка на выборах в Грузии составила 40,93%

ТБИЛИСИ, 4 окт - РИА Новости. Итоговая явка избирателей на выборах в органы местного самоуправления в Грузии после закрытия участков, по данным на 20.00 (19.00 мск), составила 40,93%, заявила представитель Центральной избирательной комиссии Натия Иоселиани.

На местных выборах 2021 года в голосовании приняли участие 51,92% избирателей.

"Активность на местных выборах составила 1438116 человек, что является 40,93%", - сказала Иоселиани на брифинге.