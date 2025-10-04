https://ria.ru/20251004/yavka-2046411688.html
Итоговая явка на выборах в Грузии составила 40,93%
Итоговая явка на выборах в Грузии составила 40,93%
ТБИЛИСИ, 4 окт - РИА Новости. Итоговая явка избирателей на выборах в органы местного самоуправления в Грузии после закрытия участков, по данным на 20.00 (19.00 мск), составила 40,93%, заявила представитель Центральной избирательной комиссии Натия Иоселиани.
На местных выборах 2021 года в голосовании приняли участие 51,92% избирателей.
"Активность на местных выборах составила 1438116 человек, что является 40,93%", - сказала Иоселиани на брифинге.
Выборы в органы местного самоуправления прошли в Грузии
в субботу одновременно в 64 муниципалитетах и районах страны. По итогам голосования будут избраны мэры пяти самоуправляемых городов: Тбилиси
, Кутаиси, Батуми
, Рустави
и Поти
, мэры 59 муниципалитетов и депутаты местных городских собраний - сакребуло. Участие в выборах приняли 12 политических партий. За пост мэра Тбилиси борьбу вели девять кандидатов, основные конкуренты - действующий мэр от правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе
, который занимает этот пост с 2017 года, и единый кандидат от оппозиционных партий "Лело - Сильная Грузия" и "Гахария - за Грузию" Ираклий Купрадзе.