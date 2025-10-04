Новая глава правящей партии Японии хочет укреплять отношения с США

ТОКИО, 4 окт – РИА Новости. Новая глава правящей в Японии Либерально-демократической партии Санаэ Такаити на первой пресс-конференции на этом посту заявила о намерении укреплять союз с США, а также отношений Японии-США-Южной Кореи, Японии-США-Австралией, Японией-США-Филиппинами.

Санаэ Такаити в субботу была избрана новым главой правящей в Японии Либерально-демократической партии. С большой долей вероятности она станет новым премьер-министром страны. Выборы премьера состоятся в середине октября в парламенте. ЛДП, потерявшей большинство в обеих палатах, необходимо будет договариваться с оппозицией, чтобы провести в премьера своего кандидата. Оппозиционные партии, имеющие совместно большинство в обеих палатах, теоретически могут выдвинуть единого кандидата и избрать своего премьер-министра, однако эта вероятность крайне мала из-за слишком большого разброса политических взглядов оппозиционных партий. В случае избрания Такаити станет первой женщиной на посту премьер-министра за всю историю Японии.