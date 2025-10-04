Рейтинг@Mail.ru
Новая глава правящей партии Японии хочет укреплять отношения с США
14:05 04.10.2025 (обновлено: 14:31 04.10.2025)
Новая глава правящей партии Японии хочет укреплять отношения с США
в мире, япония, сша, южная корея, санаэ такаити, австралия
В мире, Япония, США, Южная Корея, Санаэ Такаити, Австралия
Новая глава правящей партии Японии хочет укреплять отношения с США

Санаэ Такаити. Архивное фото
ТОКИО, 4 окт – РИА Новости. Новая глава правящей в Японии Либерально-демократической партии Санаэ Такаити на первой пресс-конференции на этом посту заявила о намерении укреплять союз с США, а также отношений Японии-США-Южной Кореи, Японии-США-Австралией, Японией-США-Филиппинами.
"Для защиты мира в Японии очень важна дипломатия. … Есть много внешнеполитических задач. Прежде всего, это укрепление союза Японии и США. Важно взаимно подтвердить это. Есть много вопросов, в которых необходимо сотрудничество Японии, США и Южной Кореи. Есть вопросы, в которых необходимо сотрудничество Японии, США и Австралии, Японии, США и Филиппин. В вопросе свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона Япония должна еще больше выйти вперед и внести свой вклад в дело мира", - сказала Такаити.
Санаэ Такаити в субботу была избрана новым главой правящей в Японии Либерально-демократической партии. С большой долей вероятности она станет новым премьер-министром страны. Выборы премьера состоятся в середине октября в парламенте. ЛДП, потерявшей большинство в обеих палатах, необходимо будет договариваться с оппозицией, чтобы провести в премьера своего кандидата. Оппозиционные партии, имеющие совместно большинство в обеих палатах, теоретически могут выдвинуть единого кандидата и избрать своего премьер-министра, однако эта вероятность крайне мала из-за слишком большого разброса политических взглядов оппозиционных партий. В случае избрания Такаити станет первой женщиной на посту премьер-министра за всю историю Японии.
Санаэ Такаити - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
"Железная леди" Санаэ Такаити станет первой женщиной — премьером Японии
Вчера, 13:14
 
