Новая глава правящей партии Японии хочет укреплять отношения с США
Новая глава правящей партии Японии хочет укреплять отношения с США - РИА Новости, 04.10.2025
Новая глава правящей партии Японии хочет укреплять отношения с США
04.10.2025
2025-10-04T14:05:00+03:00
2025-10-04T14:05:00+03:00
2025-10-04T14:31:00+03:00
в мире
япония
сша
южная корея
санаэ такаити
австралия
япония
сша
южная корея
австралия
Новости
ru-RU
Новая глава правящей партии Японии хочет укреплять отношения с США
ТОКИО, 4 окт – РИА Новости. Новая глава правящей в Японии Либерально-демократической партии Санаэ Такаити на первой пресс-конференции на этом посту заявила о намерении укреплять союз с США, а также отношений Японии-США-Южной Кореи, Японии-США-Австралией, Японией-США-Филиппинами.
"Для защиты мира в Японии
очень важна дипломатия. … Есть много внешнеполитических задач. Прежде всего, это укрепление союза Японии и США
. Важно взаимно подтвердить это. Есть много вопросов, в которых необходимо сотрудничество Японии, США и Южной Кореи
. Есть вопросы, в которых необходимо сотрудничество Японии, США и Австралии
, Японии, США и Филиппин
. В вопросе свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона Япония должна еще больше выйти вперед и внести свой вклад в дело мира", - сказала Такаити
.
Санаэ Такаити в субботу была избрана новым главой правящей в Японии Либерально-демократической партии. С большой долей вероятности она станет новым премьер-министром страны. Выборы премьера состоятся в середине октября в парламенте. ЛДП, потерявшей большинство в обеих палатах, необходимо будет договариваться с оппозицией, чтобы провести в премьера своего кандидата. Оппозиционные партии, имеющие совместно большинство в обеих палатах, теоретически могут выдвинуть единого кандидата и избрать своего премьер-министра, однако эта вероятность крайне мала из-за слишком большого разброса политических взглядов оппозиционных партий. В случае избрания Такаити станет первой женщиной на посту премьер-министра за всю историю Японии.