Впервые премьером Японии с большой долей вероятности станет женщина

ТОКИО, 4 окт — РИА Новости. Премьером Японии впервые может стать женщина — победительница на выборах главы правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Санаэ Такаити.

Во втором туре экс-министр экономической безопасности заручилась поддержкой 185 членов политсилы. За министра сельского хозяйства Синдзиро Коидзуми проголосовали 156 человек.

Выборы премьера состоятся в середине октября в парламенте. ЛДП потеряла большинство в обеих палатах и будет договариваться с оппозицией, чтобы провести Такаити. Оппозиционные партии могут выдвинуть единого кандидата и избрать его, но вероятность крайне мала из-за разных политических взглядов среди них.

© AP Photo / Kim Kyung-Hoon Санаэ Такаити © AP Photo / Kim Kyung-Hoon Санаэ Такаити. Архивное фото

Что известно о Такаити

Политику 64 года, она отличается крайне правыми взглядами. Она была единственным членом правительства, будучи министром по экономической безопасности, кто посетил храм Ясукуни , который в странах Азии и в мире ассоциируется с японским милитаризмом.

В предвыборной кампании она воздержалась от неоднозначных высказываний на эту тему. При этом ее заявление о том, что "иностранцы пинают оленей в городе Нара", не получившее подтверждений, вызвало опасения среди соратников относительно ее уместности на посту лидера партии и премьера.

Такаити не скрывает, что хотела бы стать японской "железной леди", так как ей импонирует политический стиль и манера бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер. Среди ее лозунгов — стремление "сделать Японию сильной", "вернуть Японию на вершину", "вырваться из застоя" и "дать надежду будущему детей".

Она выступает за изменение основного закона страны, ратуя за внесение в конституцию упоминания сил самообороны. Политик считает, что их следует называть "вооруженными силами самообороны", что прояснило бы их статус.

По мнению Такаити, необходимо не только укреплять союз Японии с США , но и альянсы с Южной Кореей, Филиппинами, Австралией.