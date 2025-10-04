Рейтинг@Mail.ru
Впервые премьером Японии с большой долей вероятности станет женщина - РИА Новости, 04.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:01 04.10.2025 (обновлено: 14:49 04.10.2025)
https://ria.ru/20251004/yaponiya-2046347375.html
Впервые премьером Японии с большой долей вероятности станет женщина
Впервые премьером Японии с большой долей вероятности станет женщина - РИА Новости, 04.10.2025
Впервые премьером Японии с большой долей вероятности станет женщина
Премьером Японии впервые может стать женщина — победительница на выборах главы правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Санаэ Такаити. РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T09:01:00+03:00
2025-10-04T14:49:00+03:00
в мире
азия
великобритания
япония
санаэ такаити
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/04/2046328119_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_147e9293fe0ec55335b6f98a55caa210.jpg
https://ria.ru/20250922/yaponiya-2043590177.html
азия
великобритания
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/04/2046328119_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_c137fb9057dab62f1240f2502c86c413.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, азия, великобритания, япония, санаэ такаити
В мире, Азия, Великобритания, Япония, Санаэ Такаити

Впервые премьером Японии с большой долей вероятности станет женщина

© AP Photo / Hiro KomaeСанаэ Такаити
Санаэ Такаити - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© AP Photo / Hiro Komae
Санаэ Такаити. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТОКИО, 4 окт — РИА Новости. Премьером Японии впервые может стать женщина — победительница на выборах главы правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Санаэ Такаити.
Во втором туре экс-министр экономической безопасности заручилась поддержкой 185 членов политсилы. За министра сельского хозяйства Синдзиро Коидзуми проголосовали 156 человек.

Выборы премьера состоятся в середине октября в парламенте. ЛДП потеряла большинство в обеих палатах и будет договариваться с оппозицией, чтобы провести Такаити. Оппозиционные партии могут выдвинуть единого кандидата и избрать его, но вероятность крайне мала из-за разных политических взглядов среди них.

© AP Photo / Kim Kyung-HoonСанаэ Такаити
Санаэ Такаити - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© AP Photo / Kim Kyung-Hoon
Санаэ Такаити. Архивное фото

Что известно о Такаити

Политику 64 года, она отличается крайне правыми взглядами. Она была единственным членом правительства, будучи министром по экономической безопасности, кто посетил храм Ясукуни, который в странах Азии и в мире ассоциируется с японским милитаризмом.
В предвыборной кампании она воздержалась от неоднозначных высказываний на эту тему. При этом ее заявление о том, что "иностранцы пинают оленей в городе Нара", не получившее подтверждений, вызвало опасения среди соратников относительно ее уместности на посту лидера партии и премьера.
Такаити не скрывает, что хотела бы стать японской "железной леди", так как ей импонирует политический стиль и манера бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер. Среди ее лозунгов — стремление "сделать Японию сильной", "вернуть Японию на вершину", "вырваться из застоя" и "дать надежду будущему детей".
Она выступает за изменение основного закона страны, ратуя за внесение в конституцию упоминания сил самообороны. Политик считает, что их следует называть "вооруженными силами самообороны", что прояснило бы их статус.
По мнению Такаити, необходимо не только укреплять союз Японии с США, но и альянсы с Южной Кореей, Филиппинами, Австралией.
В первом выступлении после победы она пообещала усердно работать.
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
В Японии выступили с призывом в отношении России
22 сентября, 18:18
 
В миреАзияВеликобританияЯпонияСанаэ Такаити
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала