Впервые премьером Японии с большой долей вероятности станет женщина

Выборы премьера состоятся в середине октября в парламенте. ЛДП потеряла большинство в обеих палатах и будет договариваться с оппозицией, чтобы провести Такаити. Оппозиционные партии могут выдвинуть единого кандидата и избрать его, но вероятность крайне мала из-за разных политических взглядов среди них.

Политик отличается крайне правыми взглядами. Она была единственным членом правительства, будучи министром по экономической безопасности, кто посетил храм Ясукуни , который в странах Азии и мире ассоциируется с японским милитаризмом.

В предвыборной кампании она воздержалась от неоднозначных высказываний на эту тему. При этом ее заявление о том, что "иностранцы пинают оленей в городе Нара", не получившее подтверждений, вызвало опасения среди соратников относительно ее уместности на посту лидера партии и премьера.