Впервые премьером Японии с большой долей вероятности станет женщина
Премьером Японии впервые может стать женщина — победительница на выборах главы правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Санаэ Такаити. РИА Новости, 04.10.2025
ТОКИО, 4 окт — РИА Новости. Премьером Японии впервые может стать женщина — победительница на выборах главы правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Санаэ Такаити.
Во втором туре экс-министр экономической безопасности заручилась поддержкой 185 членов политсилы. За министра сельского хозяйства Синдзиро Коидзуми проголосовали 156 человек.
Выборы премьера состоятся в середине октября в парламенте. ЛДП потеряла большинство в обеих палатах и будет договариваться с оппозицией, чтобы провести Такаити. Оппозиционные партии могут выдвинуть единого кандидата и избрать его, но вероятность крайне мала из-за разных политических взглядов среди них.
Политик отличается крайне правыми взглядами. Она была единственным членом правительства, будучи министром по экономической безопасности, кто посетил храм Ясукуни, который в странах Азии и мире ассоциируется с японским милитаризмом.
В предвыборной кампании она воздержалась от неоднозначных высказываний на эту тему. При этом ее заявление о том, что "иностранцы пинают оленей в городе Нара", не получившее подтверждений, вызвало опасения среди соратников относительно ее уместности на посту лидера партии и премьера.
В первом выступлении после победы она пообещала усердно работать.