Внутри ХАМАС отсутствует консенсус по вопросу разоружения, пишут СМИ - РИА Новости, 04.10.2025
05:54 04.10.2025 (обновлено: 06:17 04.10.2025)
Внутри ХАМАС отсутствует консенсус по вопросу разоружения, пишут СМИ
© AP Photo / Emrah GurelФлаг движения ХАМАС
© AP Photo / Emrah Gurel
Флаг движения ХАМАС. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Внутри палестинского движения ХАМАС отсутствует консенсус по вопросу разоружения, а также по тому, на каких условиях освободить заложников, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на арабских чиновников из стран, выступающих посредниками в урегулировании конфликта.
Как пишет издание, движение заявило, что приняло основные положения плана президента США Дональда Трампа по Газе, однако внутри ХАМАС по-прежнему сохраняются острые разногласия относительно дальнейших действий.
"ХАМАС не достиг консенсуса по вопросу разоружения и условий освобождения заложников", - говорится в материале издания.
По данным издания, лидер движения в секторе Газа Халиль аль-Хайя и ряд других высокопоставленных деятелей поддерживают принятие предложения Трампа, несмотря на существенные оговорки. Однако представители ХАМАС, находящиеся за пределами Газы, имеют "ограниченное влияние" на военное крыло движения, остающееся в секторе Газа.
Фактический глава военного крыла палестинского движения ХАМАС, который остался в городе - Изз ад-Дин аль-Хаддад, заявил посредникам, что он открыт для компромисса. По словам источников, он готов передать ракеты и другое наступательное оружие Египту и ООН на хранение, но хочет сохранить стрелковое оружие, такое как штурмовые винтовки, которое ХАМАС считает оборонительным.
"Однако командиры ХАМАС в Газе опасаются, что не смогут добиться от бойцов соблюдения требований о разоружении, если они примут сделку, равносильную капитуляции", - пишет газета, отмечая, что ряд бойцов могут не захотеть сложить оружие.
Кроме того, по данным газеты, военные лидеры ХАМАС настаивают на том, что любое освобождение заложников должно быть привязано к четким срокам вывода израильских войск из сектора Газа.
Движение ХАМАС заявило в пятницу о готовности освободить всех живых израильских заложников и передать тела погибших согласно плану американского президента Дональда Трампа. Ранее Трамп пригрозил самыми ужасными последствиями, если ХАМАС не предоставит положительный ответ на его предложение из 20 пунктов до воскресенья.
Канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху позднее заявила, что Израиль на фоне ответа ХАМАС приступает к немедленной реализации первого этапа плана Трампа по освобождению всех заложников.
