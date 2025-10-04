Внутри ХАМАС отсутствует консенсус по вопросу разоружения, пишут СМИ

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Внутри палестинского движения ХАМАС отсутствует консенсус по вопросу разоружения, а также по тому, на каких условиях освободить заложников, сообщает газета Внутри палестинского движения ХАМАС отсутствует консенсус по вопросу разоружения, а также по тому, на каких условиях освободить заложников, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на арабских чиновников из стран, выступающих посредниками в урегулировании конфликта.

Как пишет издание, движение заявило, что приняло основные положения плана президента США Дональда Трампа по Газе, однако внутри ХАМАС по-прежнему сохраняются острые разногласия относительно дальнейших действий.

"ХАМАС не достиг консенсуса по вопросу разоружения и условий освобождения заложников", - говорится в материале издания.

По данным издания, лидер движения в секторе Газа Халиль аль-Хайя и ряд других высокопоставленных деятелей поддерживают принятие предложения Трампа, несмотря на существенные оговорки. Однако представители ХАМАС, находящиеся за пределами Газы, имеют "ограниченное влияние" на военное крыло движения, остающееся в секторе Газа.

Фактический глава военного крыла палестинского движения ХАМАС, который остался в городе - Изз ад-Дин аль-Хаддад, заявил посредникам, что он открыт для компромисса. По словам источников, он готов передать ракеты и другое наступательное оружие Египту ООН на хранение, но хочет сохранить стрелковое оружие, такое как штурмовые винтовки, которое ХАМАС считает оборонительным.

"Однако командиры ХАМАС в Газе опасаются, что не смогут добиться от бойцов соблюдения требований о разоружении, если они примут сделку, равносильную капитуляции", - пишет газета, отмечая, что ряд бойцов могут не захотеть сложить оружие.

Кроме того, по данным газеты, военные лидеры ХАМАС настаивают на том, что любое освобождение заложников должно быть привязано к четким срокам вывода израильских войск из сектора Газа.

Движение ХАМАС заявило в пятницу о готовности освободить всех живых израильских заложников и передать тела погибших согласно плану американского президента Дональда Трампа. Ранее Трамп пригрозил самыми ужасными последствиями, если ХАМАС не предоставит положительный ответ на его предложение из 20 пунктов до воскресенья.