В Херсоне прогремели взрывы
Несколько взрывов прогремело в субботу в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 04.10.2025
2025
