В Чернигове прогремели два взрыва

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Два взрыва прогремели после полуночи в Чернигове на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов.
«
"В Чернигове был слышен взрыв", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале около 02:00 мск.
Позднее около 04:40 мск телеканал сообщил о повторном взрыве в городе.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в одном из районов Черниговской области звучит воздушная тревога.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что российские войска не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
