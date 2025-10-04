Рейтинг@Mail.ru
В Турции прогремел взрыв на химзаводе
12:37 04.10.2025 (обновлено: 12:42 04.10.2025)
В Турции прогремел взрыв на химзаводе
В Турции прогремел взрыв на химзаводе
Взрыв прогремел на химическом заводе в турецкой провинции Коджаэли, погибли трое рабочих, сообщила в субботу газета Yeni Şafak. РИА Новости, 04.10.2025
турция, коджаэли (провинция)
В Турции прогремел взрыв на химзаводе

Скорая помощь в Турции
Скорая помощь в Турции - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© РИА Новости / Виктория Виатрис
Скорая помощь в Турции. Архивное фото
СТАМБУЛ, 4 окт - РИА Новости. Взрыв прогремел на химическом заводе в турецкой провинции Коджаэли, погибли трое рабочих, сообщила в субботу газета Yeni Şafak.
"Взрыв прогремел на химическом заводе в городе Диловасы. По предварительным оценкам, погибли трое рабочих", - сообщила газета.
