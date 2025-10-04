https://ria.ru/20251004/vzryv--2046347944.html
В Турции прогремел взрыв на химзаводе
В Турции прогремел взрыв на химзаводе - РИА Новости, 04.10.2025
В Турции прогремел взрыв на химзаводе
Взрыв прогремел на химическом заводе в турецкой провинции Коджаэли, погибли трое рабочих, сообщила в субботу газета Yeni Şafak. РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T12:37:00+03:00
2025-10-04T12:37:00+03:00
2025-10-04T12:42:00+03:00
турция
коджаэли (провинция)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155724/49/1557244905_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_494ecebdb9e3c7db3fe42b7d56871b0e.jpg
https://ria.ru/20251001/myunkhen-2045555303.html
турция
коджаэли (провинция)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155724/49/1557244905_57:0:1834:1333_1920x0_80_0_0_aeef15215b762387273e1594c72f33ae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, коджаэли (провинция), в мире
Турция, Коджаэли (провинция), В мире
В Турции прогремел взрыв на химзаводе
В Турции прогремел взрыв на химзаводе, погибли трое рабочих