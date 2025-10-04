Рейтинг@Mail.ru
Умерла женщина, сорвавшаяся при восхождении на вулкан на Камчатке
17:30 04.10.2025 (обновлено: 18:39 04.10.2025)
Умерла женщина, сорвавшаяся при восхождении на вулкан на Камчатке
Умерла женщина, сорвавшаяся при восхождении на вулкан на Камчатке
Умерла женщина, сорвавшаяся при восхождении на вулкан на Камчатке

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. При восхождении на вулкан на Камчатке погибли два альпиниста, сообщили в пресс-службе МЧС России.
"Во время спуска с места происшествия пострадавшая на Вилючинском вулкане женщина скончалась от полученных травм. Несколькими часами ранее мы сообщали, что погиб мужчина, который сорвался вместе с женщиной", — уточнили там.
Как сообщалось ранее, пострадавшая находилась в тяжелом состоянии.
Сейчас спасатели продолжают спуск третьей участницы группы на высоту 1500 метров, где ожидают медики центра медицины катастроф. Перед этим в МЧС уточняли, что она находилась выше по склону и не пострадала.
Сегодня группа альпинистов сорвалась во время подъема на Вилючинский вулкан. Для проведения операции в 18:22 (08:22 мск) на помощь вылетел вертолет со спасателями и медиками на борту.
Позднее министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев уточнял, что спасатели обнаружили двух из трех туристов, получивших травмы. В ГУ МЧС по Камчатскому краю сообщали, что один из трех туристов погиб, девушка, которая сорвалась вместе с ним, была в тяжелом состоянии.
