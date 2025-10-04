Умерла женщина, сорвавшаяся при восхождении на вулкан на Камчатке

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. При восхождении на вулкан на Камчатке погибли два альпиниста, сообщили в пресс-службе МЧС России.

« "Во время спуска с места происшествия пострадавшая на Вилючинском вулкане женщина скончалась от полученных травм. Несколькими часами ранее мы сообщали, что погиб мужчина, который сорвался вместе с женщиной", — уточнили там.

Как сообщалось ранее, пострадавшая находилась в тяжелом состоянии.

Сейчас спасатели продолжают спуск третьей участницы группы на высоту 1500 метров, где ожидают медики центра медицины катастроф. Перед этим в МЧС уточняли, что она находилась выше по склону и не пострадала.

Сегодня группа альпинистов сорвалась во время подъема на Вилючинский вулкан. Для проведения операции в 18:22 (08:22 мск) на помощь вылетел вертолет со спасателями и медиками на борту.