https://ria.ru/20251004/vsu-2046418901.html
ВСУ незаконно обогащаются на потерявших дома украинцах, считают силовики
ВСУ незаконно обогащаются на потерявших дома украинцах, считают силовики - РИА Новости, 04.10.2025
ВСУ незаконно обогащаются на потерявших дома украинцах, считают силовики
Военнослужащие 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ организовали бизнес по обогащению на эвакуированных из Волчанска украинцах: за деньги они предлагают им... РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T21:07:00+03:00
2025-10-04T21:07:00+03:00
2025-10-04T21:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
волчанск
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037942985_0:146:2500:1552_1920x0_80_0_0_2521daede689b009d53e6c828b634191.jpg
https://ria.ru/20251004/vsu-2046418729.html
https://ria.ru/20251004/spetsoperatsiya-2046378952.html
волчанск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037942985_101:0:2322:1666_1920x0_80_0_0_7c1a2c51bfefee55b4939ae2ad2bf85c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волчанск, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Волчанск, Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ незаконно обогащаются на потерявших дома украинцах, считают силовики
ВСУ организовали бизнес на эвакуированных из Волчанска украинцах
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Военнослужащие 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ организовали бизнес по обогащению на эвакуированных из Волчанска украинцах: за деньги они предлагают им снять с помощью дрона видео повреждений их домов для получения компенсаций, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, эвакуированные из Волчанска
украинцы вот уже год не могут получить положенную компенсацию за разрушенные дома, так как от них требуют фото- и видеоподтверждение повреждений.
"Зная об этой ситуации, военнослужащие 57-й отдельной мотопехотной бригады организовали бизнес по обогащению на украинцах. Всего за несколько тысяч гривен военные из 57-й бригады с помощью дрона готовы снять для беженцев из Волчанска видео повреждений их домов. Такие вот они защитники Волчанска", - сказал он.
Как уточнил собеседник агентства, "прикрывает это и получает хороший процент от прибыли комбриг полковник Евгений Солодаев".
"Об этом рассказали местные жители в социальных сетях. Кроме того, они пожаловались, что (Владимир - ред.) Зеленский не присвоил Волчанску звание "города-героя", как Сумам и Тростянцу. Все потому, что город плавно переходит под контроль ВС РФ. А "городу-герою" негоже находиться под контролем России
, перед зрителями телемарафона неудобно получается", - отметил представитель силовых структур.