ВСУ незаконно обогащаются на потерявших дома украинцах, считают силовики

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Военнослужащие 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ организовали бизнес по обогащению на эвакуированных из Волчанска украинцах: за деньги они предлагают им снять с помощью дрона видео повреждений их домов для получения компенсаций, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"Зная об этой ситуации, военнослужащие 57-й отдельной мотопехотной бригады организовали бизнес по обогащению на украинцах. Всего за несколько тысяч гривен военные из 57-й бригады с помощью дрона готовы снять для беженцев из Волчанска видео повреждений их домов. Такие вот они защитники Волчанска", - сказал он.