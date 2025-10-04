Рейтинг@Mail.ru
ВСУ незаконно обогащаются на потерявших дома украинцах, считают силовики - РИА Новости, 04.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:07 04.10.2025
ВСУ незаконно обогащаются на потерявших дома украинцах, считают силовики
ВСУ незаконно обогащаются на потерявших дома украинцах, считают силовики - РИА Новости, 04.10.2025
ВСУ незаконно обогащаются на потерявших дома украинцах, считают силовики
Военнослужащие 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ организовали бизнес по обогащению на эвакуированных из Волчанска украинцах: за деньги они предлагают им... РИА Новости, 04.10.2025
ВСУ незаконно обогащаются на потерявших дома украинцах, считают силовики

ВСУ организовали бизнес на эвакуированных из Волчанска украинцах

Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© AP Photo / Scott Heppell
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Военнослужащие 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ организовали бизнес по обогащению на эвакуированных из Волчанска украинцах: за деньги они предлагают им снять с помощью дрона видео повреждений их домов для получения компенсаций, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, эвакуированные из Волчанска украинцы вот уже год не могут получить положенную компенсацию за разрушенные дома, так как от них требуют фото- и видеоподтверждение повреждений.
Украинский военнослужащий в окопе - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
ВСУ бросает в окопы спецназ без обеспечения, сообщил источник
Вчера, 21:06
"Зная об этой ситуации, военнослужащие 57-й отдельной мотопехотной бригады организовали бизнес по обогащению на украинцах. Всего за несколько тысяч гривен военные из 57-й бригады с помощью дрона готовы снять для беженцев из Волчанска видео повреждений их домов. Такие вот они защитники Волчанска", - сказал он.
Как уточнил собеседник агентства, "прикрывает это и получает хороший процент от прибыли комбриг полковник Евгений Солодаев".
"Об этом рассказали местные жители в социальных сетях. Кроме того, они пожаловались, что (Владимир - ред.) Зеленский не присвоил Волчанску звание "города-героя", как Сумам и Тростянцу. Все потому, что город плавно переходит под контроль ВС РФ. А "городу-герою" негоже находиться под контролем России, перед зрителями телемарафона неудобно получается", - отметил представитель силовых структур.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 04.10.2025
Вчера, 16:15
 
Специальная военная операция на УкраинеВолчанскРоссияВооруженные силы Украины
 
 
