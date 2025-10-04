https://ria.ru/20251004/vsu-2046418729.html
ВСУ бросает в окопы спецназ без обеспечения, сообщил источник
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Командование ВСУ из-за нехватки военнослужащих стало бросать в окопы спецназ без обеспечения необходимыми средствами, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Командование ВСУ
из-за нехватки людей на позициях и массовых самовольных оставлений частей вынуждено отправлять в окопы элитные войска сил специальных операций. При этом не обеспечивая их нужными для удержания позиций средствами", - сказал собеседник агентства.
По его словам, украинские спецназовцы "вынуждены побираться в интернете и просить граждан Украины
купить им для комфортного проживания на позициях автомобиль, электрогенератор, зарядную станцию и "Старлинк".
"Предыдущее оборудование уже было утрачено в результате точного прилета по позициям", - сказал представитель силовых структур.
Он напомнил, что силы специальных операций Украины всегда оснащались самым современным вооружением и никогда не испытывали проблем с обеспечением.
"Тем не менее средствами для несения службы в окопе они не обеспечены, ввиду того, что они не проходят по перечню имущества, выдаваемого спецназу из-за специфики выполняемых задач. Теперь украинскому спецназу придется освоить для себя новый опыт ведения войны в окопах, через который прошли сотни тысяч мобилизованных, и ждать, когда вместо них отловят других", - отметил он.