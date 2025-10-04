Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
21:06 04.10.2025
ВСУ бросает в окопы спецназ без обеспечения, сообщил источник
украина
в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
© AP Photo / LibkosУкраинский военнослужащий в окопе
© AP Photo / Libkos
Украинский военнослужащий в окопе. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Командование ВСУ из-за нехватки военнослужащих стало бросать в окопы спецназ без обеспечения необходимыми средствами, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Командование ВСУ из-за нехватки людей на позициях и массовых самовольных оставлений частей вынуждено отправлять в окопы элитные войска сил специальных операций. При этом не обеспечивая их нужными для удержания позиций средствами", - сказал собеседник агентства.
По его словам, украинские спецназовцы "вынуждены побираться в интернете и просить граждан Украины купить им для комфортного проживания на позициях автомобиль, электрогенератор, зарядную станцию и "Старлинк".
"Предыдущее оборудование уже было утрачено в результате точного прилета по позициям", - сказал представитель силовых структур.
Он напомнил, что силы специальных операций Украины всегда оснащались самым современным вооружением и никогда не испытывали проблем с обеспечением.
"Тем не менее средствами для несения службы в окопе они не обеспечены, ввиду того, что они не проходят по перечню имущества, выдаваемого спецназу из-за специфики выполняемых задач. Теперь украинскому спецназу придется освоить для себя новый опыт ведения войны в окопах, через который прошли сотни тысяч мобилизованных, и ждать, когда вместо них отловят других", - отметил он.
