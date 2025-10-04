Рейтинг@Mail.ru
В Белгороде при атаке дрона пострадали четыре человека
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:23 04.10.2025 (обновлено: 18:45 04.10.2025)
В Белгороде при атаке дрона пострадали четыре человека
В Белгороде при атаке дрона пострадали четыре человека - РИА Новости, 04.10.2025
В Белгороде при атаке дрона пострадали четыре человека
Украинский БПЛА атаковал коммерческий объект в Белгороде, есть пострадавшие, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 04.10.2025
В Белгороде при атаке дрона пострадали четыре человека

Гладков: в Белгороде при атаке беспилотника ВСУ пострадали четыре человека

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия атаки БПЛА ВСУ в Белгороде
Последствия атаки БПЛА ВСУ в Белгороде - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Последствия атаки БПЛА ВСУ в Белгороде
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Украинский БПЛА атаковал коммерческий объект в Белгороде, есть пострадавшие, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В результате удара беспилотника по коммерческому объекту пострадали четверо: супругов с осколочными ранениями лица и рук бригада СМП доставляет в областную клиническую больницу. Еще двух женщин с предварительным диагнозом "баротравмы" для обследования транспортируют в городскую больницу № 2 Белгорода", — написал он в телеграм-канале.

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия атаки БПЛА ВСУ на Белгород
Последствия атаки БПЛА ВСУ на Белгород. 4 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Последствия атаки БПЛА ВСУ на Белгород
Глава региона уточнил, что от детонации загорелись оборудование и навес, пожар потушили сотрудники МЧС. В здании повреждены фасад и остекление, также повреждения получил легковой автомобиль, находившийся неподалеку.
Днем в субботу Гладков рассказал, что Белгородский район подвергся массированному удару украинских дронов. В Белгороде в многоквартирном доме выбило окна, сгорели два авто. Работу ТЦ в городе приостановили до конца дня.

По данным Минобороны, с 13:00 мск до 17:00 мск средства ПВО сбили 12 БПЛА над Белгородской областью.

С августа прошлого года в регионе действует режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия атаки БПЛА ВСУ в Белгороде
Последствия атаки БПЛА ВСУ в Белгороде. 4 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Последствия атаки БПЛА ВСУ в Белгороде
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
