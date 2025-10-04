https://ria.ru/20251004/vsu-2046388836.html
В Белгороде при атаке дрона пострадали четыре человека
Украинский БПЛА атаковал коммерческий объект в Белгороде, есть пострадавшие, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 04.10.2025
белгород, вооруженные силы украины, происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), белгородский район
Белгород, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Белгородский район
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Украинский БПЛА атаковал коммерческий объект в Белгороде, есть пострадавшие, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«
"В результате удара беспилотника по коммерческому объекту пострадали четверо: супругов с осколочными ранениями лица и рук бригада СМП доставляет в областную клиническую больницу. Еще двух женщин с предварительным диагнозом "баротравмы" для обследования транспортируют в городскую больницу № 2 Белгорода", — написал он в телеграм-канале.
Глава региона уточнил, что от детонации загорелись оборудование и навес, пожар потушили сотрудники МЧС. В здании повреждены фасад и остекление, также повреждения получил легковой автомобиль, находившийся неподалеку.
Днем в субботу Гладков рассказал, что Белгородский район подвергся массированному удару украинских дронов. В Белгороде в многоквартирном доме выбило окна, сгорели два авто. Работу ТЦ в городе приостановили до конца дня.
По данным Минобороны, с 13:00 мск до 17:00 мск средства ПВО сбили 12 БПЛА над Белгородской областью.
С августа прошлого года в регионе действует режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.