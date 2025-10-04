ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области более 70 снарядов

БЕЛГОРОД, 4 окт - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области более 70 снарядов, два человека погибли, трое пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 37 населенных пунктов попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 72 снаряда и зафиксированы атаки 106 дронами, из них 59 были сбиты и подавлены. За отчетный период различные повреждения выявлены в трех многоквартирных домах, 11 частных домовладениях, двух предприятиях, коммерческом объекте и 12 транспортных средствах, включая одну единицу сельхозтехники.
"В Грайворонском муниципальном округе город Грайворон, поселок Горьковский, села Безымено, Головчино, Гора-Подол, Дроновка, Дунайка, Мокрая Орловка, Новостроевка-Вторая, Пороз, Рождественка, Смородино и Сподарюшино подверглись 13 обстрелам, в ходе которых выпущено 45 боеприпасов, и атакам 23 беспилотников, один из которых сбит. В селе Головчино при детонации дрона пострадала женщина… В Краснояружском районе … выпущено 16 боеприпасов в ходе семи обстрелов и совершены атаки 12 беспилотников", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что над Алексеевским, Валуйским округами и Белгородским районом системой ПВО сбиты 30 беспилотников, один дрон атаковал в селе Ясные Зори сельхозтехнику, пострадал водитель. По данным главы области, Борисовский и Красногвардейский районы подверглись атакам шести дронов, в Волоконовском районе два села атакованы тремя БПЛА. Над Ровеньским районом системой ПВО сбиты два беспилотника самолетного типа, уточнил губернатор.
"В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, селам Белый Колодезь, Графовка, Маломихайловка, Мешковое, Муром, Новая Таволжанка, Червона Дибровка и хутору Балки выпущено 11 боеприпасов в ходе двух обстрелов и нанесены удары 29 беспилотников, из которых 21 сбит и подавлен. В городе Шебекино в результате обстрела и атаки дрона погибли мирная жительница и боец подразделения "Орлан". Женщине, пострадавшей от детонации дрона, медицинская помощь оказана, лечение продолжает амбулаторно", - заявил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.