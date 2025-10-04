https://ria.ru/20251004/vsu-2046348219.html
ВСУ выдали расположение своего блиндажа упаковкой воды
2025-10-04T12:40:00+03:00
2025-10-04T12:40:00+03:00
2025-10-04T13:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
харьковская область
харьковская область
2025
Оператор БПЛА: ВСУ выдали свои позиции упаковкой воды
Расчеты FPV-дронов группы "Контора" 1-й гвардейской танковой армии группировки "Запад" в свободной охоте по оставленной упаковке с водой обнаружили позицию ВСУ в лесополосе в Харьковской области, что позволило выявить и уничтожить замаскированный блиндаж противника. Об этом рассказал РИА Новости оператор БПЛА с позывным "Муха".
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Харьковская область
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 окт - РИА Новости. Расчеты FPV-дронов группы "Контора" 1-й гвардейской танковой армии группировки "Запад" ВС РФ в свободной охоте по оставленной упаковке с водой обнаружили позицию ВСУ в лесополосе в Харьковской области, что позволило выявить и уничтожить замаскированный блиндаж противника, рассказал РИА Новости оператор БПЛА с позывным "Муха".
"Шли на машину (летели - ред.), предыдущим попаданием (FPV дрона - ред.), которое должно было его обездвижить, удачно попали и в машину - сожгли. Мы полетели, зафиксировали для объективного контроля и ушли в свободную охоту искать другую цель. Прошли дальше по посадке, осмотрели ее, увидели признаки пребывания противника, в данном случае увидели спайку (упаковку - ред.) воды. Залетели внутрь посадки, осмотрели, увидели вход в блиндаж и отработали по блиндажу противника", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что неосторожность противника, который не успел или не захотел замаскировать доставленную на позицию упаковку воды, позволила российским операторам беспилотников с легкостью уничтожить блиндаж, вследствие чего было зафиксировано сильное возгорание.
"По всей видимости, там находилось большое количество дизельного топлива или боеприпасы", - добавил оператор БПЛА.