ВСУ выдали расположение своего блиндажа упаковкой воды - РИА Новости, 04.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
12:40 04.10.2025 (обновлено: 13:02 04.10.2025)
ВСУ выдали расположение своего блиндажа упаковкой воды
ВСУ выдали расположение своего блиндажа упаковкой воды
Расчеты FPV-дронов группы "Контора" 1-й гвардейской танковой армии группировки "Запад" ВС РФ в свободной охоте по оставленной упаковке с водой обнаружили... РИА Новости, 04.10.2025
Оператор БПЛА: ВСУ выдали свои позиции упаковкой воды
Расчеты FPV-дронов группы "Контора" 1-й гвардейской танковой армии группировки "Запад" в свободной охоте по оставленной упаковке с водой обнаружили позицию ВСУ в лесополосе в Харьковской области, что позволило выявить и уничтожить замаскированный блиндаж противника. Об этом рассказал РИА Новости оператор БПЛА с позывным "Муха".
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 окт - РИА Новости. Расчеты FPV-дронов группы "Контора" 1-й гвардейской танковой армии группировки "Запад" ВС РФ в свободной охоте по оставленной упаковке с водой обнаружили позицию ВСУ в лесополосе в Харьковской области, что позволило выявить и уничтожить замаскированный блиндаж противника, рассказал РИА Новости оператор БПЛА с позывным "Муха".
"Шли на машину (летели - ред.), предыдущим попаданием (FPV дрона - ред.), которое должно было его обездвижить, удачно попали и в машину - сожгли. Мы полетели, зафиксировали для объективного контроля и ушли в свободную охоту искать другую цель. Прошли дальше по посадке, осмотрели ее, увидели признаки пребывания противника, в данном случае увидели спайку (упаковку - ред.) воды. Залетели внутрь посадки, осмотрели, увидели вход в блиндаж и отработали по блиндажу противника", - сказал собеседник агентства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Он отметил, что неосторожность противника, который не успел или не захотел замаскировать доставленную на позицию упаковку воды, позволила российским операторам беспилотников с легкостью уничтожить блиндаж, вследствие чего было зафиксировано сильное возгорание.
"По всей видимости, там находилось большое количество дизельного топлива или боеприпасы", - добавил оператор БПЛА.
