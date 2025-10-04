ВСУ выдали расположение своего блиндажа упаковкой воды

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 окт - РИА Новости. Расчеты FPV-дронов группы "Контора" 1-й гвардейской танковой армии группировки "Запад" ВС РФ в свободной охоте по оставленной упаковке с водой обнаружили позицию ВСУ в лесополосе в Харьковской области, что позволило выявить и уничтожить замаскированный блиндаж противника, рассказал РИА Новости оператор БПЛА с позывным "Муха".

"Шли на машину (летели - ред.), предыдущим попаданием (FPV дрона - ред.), которое должно было его обездвижить, удачно попали и в машину - сожгли. Мы полетели, зафиксировали для объективного контроля и ушли в свободную охоту искать другую цель. Прошли дальше по посадке, осмотрели ее, увидели признаки пребывания противника, в данном случае увидели спайку (упаковку - ред.) воды. Залетели внутрь посадки, осмотрели, увидели вход в блиндаж и отработали по блиндажу противника", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что неосторожность противника, который не успел или не захотел замаскировать доставленную на позицию упаковку воды, позволила российским операторам беспилотников с легкостью уничтожить блиндаж, вследствие чего было зафиксировано сильное возгорание.