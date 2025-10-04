https://ria.ru/20251004/vsu-2046338779.html
ВС России уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ в районе Плещеевки
Военнослужащие "Южной" группировки войск уничтожили два пункта управления БПЛА и тяжелый октокоптер R-18 украинских сил в районе населенного пункта Плещеевка на РИА Новости, 04.10.2025
россия
донецкая народная республика
