ВС России уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ в районе Плещеевки - РИА Новости, 04.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
11:04 04.10.2025
ВС России уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ в районе Плещеевки
ВС России уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ в районе Плещеевки
Военнослужащие "Южной" группировки войск уничтожили два пункта управления БПЛА и тяжелый октокоптер R-18 украинских сил в районе населенного пункта Плещеевка на РИА Новости, 04.10.2025
ВС России уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ в районе Плещеевки

ВС РФ уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ в районе Плещеевки в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО
Боевая работа РСЗО - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа РСЗО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Военнослужащие "Южной" группировки войск уничтожили два пункта управления БПЛА и тяжелый октокоптер R-18 украинских сил в районе населенного пункта Плещеевка на константиновском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны России.
"Цели были обнаружены как в светлое, так и в темное время суток. Для их уничтожения были привлечены расчеты ствольной артиллерии, которые нанесли точный удар по объектам противника… В темное время суток операторы БПЛА зафиксировали в воздухе многоразовый дрон - октокоптер R-18 ВСУ. В результате удара российского дрона тяжелый октокоптер противника был уничтожен", - говорится в сообщении.
