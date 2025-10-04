Рейтинг@Mail.ru
Бойцы ВС России подкрались по трубе к боевикам ВСУ в ДНР и выбили их - РИА Новости, 04.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:47 04.10.2025 (обновлено: 14:52 04.10.2025)
Бойцы ВС России подкрались по трубе к боевикам ВСУ в ДНР и выбили их
Бойцы ВС России подкрались по трубе к боевикам ВСУ в ДНР и выбили их - РИА Новости, 04.10.2025
Бойцы ВС России подкрались по трубе к боевикам ВСУ в ДНР и выбили их
Российские военнослужащие скрытно подобрались по трубе коллектора к позициям ВСУ в ДНР и выбили с них противника, сообщил РИА Новости командир подразделения... РИА Новости, 04.10.2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Бойцы ВС России подкрались по трубе к боевикам ВСУ в ДНР и выбили их

Бойцы ВС РФ скрытно подкрались по трубе к позициям ВСУ в ДНР и выбили противника

ДОНЕЦК, 4 окт — РИА Новости. Российские военнослужащие скрытно подобрались по трубе коллектора к позициям ВСУ в ДНР и выбили с них противника, сообщил РИА Новости командир подразделения Южного военного округа, действующего в интересах группировки "Центр", с позывным Тихий.
"Там была сеть коллекторов, трубы. Мы передвигались внутри труб. Противник скидывал по нашему маршруту в эти трубы разрывы, маячки, датчики движения. То есть когда мы начинали двигаться по ним, противник уже знал, что мы находимся там, и открывал по нам огонь. Мы двигались по лесополосам, противника выбили с укрепленных позиций", — сказал военнослужащий.
По его словам, применение тактики скрытного передвижения по коллекторной сети позволило российским подразделениям минимизировать потери среди личного состава.
