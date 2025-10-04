https://ria.ru/20251004/vsu-2046324717.html
Бойцы ВС России подкрались по трубе к боевикам ВСУ в ДНР и выбили их
ДОНЕЦК, 4 окт — РИА Новости. Российские военнослужащие скрытно подобрались по трубе коллектора к позициям ВСУ в ДНР и выбили с них противника, сообщил РИА Новости командир подразделения Южного военного округа, действующего в интересах группировки "Центр", с позывным Тихий.
"Там была сеть коллекторов, трубы. Мы передвигались внутри труб. Противник скидывал по нашему маршруту в эти трубы разрывы, маячки, датчики движения. То есть когда мы начинали двигаться по ним, противник уже знал, что мы находимся там, и открывал по нам огонь. Мы двигались по лесополосам, противника выбили с укрепленных позиций", — сказал военнослужащий.
По его словам, применение тактики скрытного передвижения по коллекторной сети позволило российским подразделениям минимизировать потери среди личного состава.