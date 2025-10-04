Боевики ВСУ бежали с позиций под Сумами в женской одежде

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Украинские военные переоделись в женскую одежду и бросили позиции в Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

"Видели, как бородатые мужики, нацепив юбки, убегали с позиций. Такая у них маскировка: притвориться женщинами, спрятаться за юбку, только бы не принимать бой", — сказал собеседник агентства.

В силовых структурах добавили, что силы 158-й механизированной бригады ВСУ на боевых бронированных машинах провели четыре контратаки в районе Андреевки, российские военные отбили их.

На прошлой неделе Минобороны сообщило, что группировка войск "Север" освободила Юнаковку в Сумской области

Это село было главным перевалочным пунктом для подразделений ВСУ, атаковавших Курскую область прошлым летом. Потеря Юнаковки грозит украинской армии каскадным обрушением фронта на этом участке, село может стать плацдармом для наступления на Сумы. Расстояние до города — двадцать километров. Значительную часть этого пути можно пройти по лесным массивам, не опасаясь дронов. Юнаковка находится на господствующей высоте, откуда Сумы простреливаются ствольной артиллерией насквозь.

По данным Минобороны, армия в этом году взяла под контроль 205 населенных пунктов в зоне СВО и освободила более 4714 квадратных километров. В частности, в Сумской — свыше 223.

Президент Владимир Путин отмечал, что Украина сама создала себе проблемы нападением на Курскую область , увеличив линию фронта на две тысячи километров. Результатом стало создание российскими войсками зоны безопасности, ее глубина в Сумской области — от восьми до двенадцати километров.