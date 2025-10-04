Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили два миномета ВСУ в районе Ильиновки - РИА Новости, 04.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:13 04.10.2025
ВС России уничтожили два миномета ВСУ в районе Ильиновки
Боевая работа расчета РСЗО "Град". Архивное фото
ДОНЕЦК, 4 окт — РИА Новости. Артиллеристы гвардейского соединения "Южной" группировки войск уничтожили пункт управления БПЛА и два 120-мм миномёта ВСУ в районе населённого пункта Ильиновка в ДНР, сообщили в Минобороны России.
"В ходе воздушной разведки на константиновском направлении выявили несколько позиций противника. Пункт управления БПЛА был обнаружен в жилой застройке в тёмное время суток. Тогда же выявлена и первая миномётная позиция противника, с которой велся беспокоящий огонь по российским подразделениям. Позже, уже в светлое время суток, юго-западнее населённого пункта была обнаружена вторая позиция 120-мм миномёта", — говорится в сообщении.
Для поражения целей были привлечены расчёты 152-мм гаубиц "Мста-Б" гвардейского артиллерийского соединения "Южной" группировки войск.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаРоссияБезопасность
 
 
