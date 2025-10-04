ВС России уничтожили два миномета ВСУ в районе Ильиновки

"В ходе воздушной разведки на константиновском направлении выявили несколько позиций противника. Пункт управления БПЛА был обнаружен в жилой застройке в тёмное время суток. Тогда же выявлена и первая миномётная позиция противника, с которой велся беспокоящий огонь по российским подразделениям. Позже, уже в светлое время суток, юго-западнее населённого пункта была обнаружена вторая позиция 120-мм миномёта", — говорится в сообщении.