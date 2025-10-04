https://ria.ru/20251004/vsu-2046321273.html
ВС России уничтожили два миномета ВСУ в районе Ильиновки
ВС России уничтожили два миномета ВСУ в районе Ильиновки - РИА Новости, 04.10.2025
ВС России уничтожили два миномета ВСУ в районе Ильиновки
Артиллеристы гвардейского соединения "Южной" группировки войск уничтожили пункт управления БПЛА и два 120-мм миномёта ВСУ в районе населённого пункта Ильиновка... РИА Новости, 04.10.2025
