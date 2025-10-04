Рейтинг@Mail.ru
Женские расчеты дронов ВСУ появились в Запорожской области - РИА Новости, 04.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:25 04.10.2025
https://ria.ru/20251004/vsu-2046301293.html
Женские расчеты дронов ВСУ появились в Запорожской области
Женские расчеты дронов ВСУ появились в Запорожской области - РИА Новости, 04.10.2025
Женские расчеты дронов ВСУ появились в Запорожской области
Бойцы ВС РФ группировки "Днепр" обнаружили на позициях ВСУ в Малых Щербаках Запорожской области следы работы женского расчета БПЛА, рассказал боец 5-й роты 2-го РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T01:25:00+03:00
2025-10-04T01:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045390712_0:127:3191:1922_1920x0_80_0_0_a4e3a12173f34434266c040f93ad4662.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045390712_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_95120c28db943a0dee20dec64ba213a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Женские расчеты дронов ВСУ появились в Запорожской области

Бойцы "Днепра" нашли на позициях ВСУ следы работы женского расчета БПЛА

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МЕЛИТОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости. Бойцы ВС РФ группировки "Днепр" обнаружили на позициях ВСУ в Малых Щербаках Запорожской области следы работы женского расчета БПЛА, рассказал боец 5-й роты 2-го батальона 392-го мотострелкового полка с позывным "Увар".
"Были такие позиции, где (ранее -ред.) их БПЛАшники сидели, и причем видно, что девки. Помаду находили, такие вот женские моменты, дезодорантов много было женских, пояса (в комплектах к бронежилетам-ред.). Видно, что талия маленькая, женская", - сказал "Увар".
По его словам, вместе с вещами, которыми обычно пользуются девушки, там же было найдено большое количество готовых и еще не собранных "сбросов" - снарядов для поражения с беспилотников.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала