Женские расчеты дронов ВСУ появились в Запорожской области

МЕЛИТОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости. Бойцы ВС РФ группировки "Днепр" обнаружили на позициях ВСУ в Малых Щербаках Запорожской области следы работы женского расчета БПЛА, рассказал боец 5-й роты 2-го батальона 392-го мотострелкового полка с позывным "Увар".

"Были такие позиции, где (ранее -ред.) их БПЛАшники сидели, и причем видно, что девки. Помаду находили, такие вот женские моменты, дезодорантов много было женских, пояса (в комплектах к бронежилетам-ред.). Видно, что талия маленькая, женская", - сказал "Увар".