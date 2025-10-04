https://ria.ru/20251004/vsu-2046301293.html
Женские расчеты дронов ВСУ появились в Запорожской области
Бойцы ВС РФ группировки "Днепр" обнаружили на позициях ВСУ в Малых Щербаках Запорожской области следы работы женского расчета БПЛА, рассказал боец 5-й роты 2-го
запорожская область
МЕЛИТОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости. Бойцы ВС РФ группировки "Днепр" обнаружили на позициях ВСУ в Малых Щербаках Запорожской области следы работы женского расчета БПЛА, рассказал боец 5-й роты 2-го батальона 392-го мотострелкового полка с позывным "Увар".
"Были такие позиции, где (ранее -ред.) их БПЛАшники сидели, и причем видно, что девки. Помаду находили, такие вот женские моменты, дезодорантов много было женских, пояса (в комплектах к бронежилетам-ред.). Видно, что талия маленькая, женская", - сказал "Увар".
По его словам, вместе с вещами, которыми обычно пользуются девушки, там же было найдено большое количество готовых и еще не собранных "сбросов" - снарядов для поражения с беспилотников.