ВСУ потеряли более 55 военных в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 04.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:17 04.10.2025 (обновлено: 12:23 04.10.2025)
ВСУ потеряли более 55 военных в зоне действий "Днепра"
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Днепр" уничтожили за сутки более 55 боевиков ВСУ, артиллерийское орудие, склад боеприпасов и пять станций радиоэлектронной борьбы, сообщило в субботу Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике горно-штурмовой бригады, бригады береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Малые Щербаки Запорожской области, Ольговка и Антоновка Херсонской области. Уничтожено более 55 украинских военнослужащих, два автомобиля, артиллерийское орудие, склад боеприпасов и пять станций радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
© 2025 МИА «Россия сегодня»
