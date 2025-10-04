https://ria.ru/20251004/vsu--2046344805.html
ВСУ потеряли более 55 военных в зоне действий "Днепра"
ВСУ потеряли более 55 военных в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 04.10.2025
ВСУ потеряли более 55 военных в зоне действий "Днепра"
Подразделения российской группировки войск "Днепр" уничтожили за сутки более 55 боевиков ВСУ, артиллерийское орудие, склад боеприпасов и пять станций...
ВСУ потеряли более 55 военных в зоне действий "Днепра"
ВСУ потеряли более 55 военных в зоне действий группировки "Днепр"