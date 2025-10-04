Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли более 220 военных в зоне действий "Запада"
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:16 04.10.2025 (обновлено: 12:24 04.10.2025)
ВСУ потеряли более 220 военных в зоне действий "Запада"
ВСУ потеряли более 220 военных в зоне действий "Запада"
Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник... РИА Новости, 04.10.2025
безопасность, харьковская область, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины
ВСУ потеряли более 220 военных в зоне действий "Запада"

ВСУ потеряли более 220 военных в зоне действий группировки "Запад"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО "Град" в зоне СВО
Боевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО "Град" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 220 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике танковой, двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Купянск, Петровка, Волчий Яр, Глушковка, Новосергеевка, Петропавловка, Песчаное, Боровская Андреевка в Харьковской области и Ямполь в Донецкой Народной Республике.
"Потери противника составили более 220 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV и бронемашина MaxxPro производства США, бронеавтомобиль Mastiff производства Великобритании, боевая бронированная машина Cobra турецкого производства, 17 автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы и семь складов боеприпасов", - добавили в МО РФ.
