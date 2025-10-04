ВСУ потеряли более 220 военных в зоне действий "Запада"

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 220 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике танковой, двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Купянск, Петровка, Волчий Яр, Глушковка, Новосергеевка, Петропавловка, Песчаное, Боровская Андреевка в Харьковской области и Ямполь в Донецкой Народной Республике.
"Потери противника составили более 220 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV и бронемашина MaxxPro производства США, бронеавтомобиль Mastiff производства Великобритании, боевая бронированная машина Cobra турецкого производства, 17 автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы и семь складов боеприпасов", - добавили в МО РФ.
