https://ria.ru/20251004/vsu--2046330843.html
Российский разведчик рассказал о разветвленной сети окопов ВСУ в Северске
Российский разведчик рассказал о разветвленной сети окопов ВСУ в Северске - РИА Новости, 04.10.2025
Российский разведчик рассказал о разветвленной сети окопов ВСУ в Северске
Украинские силы выкопали длинную разветвленную сеть окопов для обороны города Северска, которые пролегают между жилыми домами и гражданскими объектами,... РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T09:35:00+03:00
2025-10-04T09:35:00+03:00
2025-10-04T09:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
северск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/04/2046333314_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bec3948a18a02fbf3310346b31a19908.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
северск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/04/2046333314_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b7ebb366c89ccb60ba5df21b8b82dbe4.jpg
ВСУ создали разветвленную сеть окопов между жилыми домами в Северске
Для обороны Северска украинские силы выкопали длинную разветвленную сеть окопов между жилыми домами и гражданскими объектами, рассказал РИА Новости разведчик группировки войск "Южная" с позывным "Кризис"
2025-10-04T09:35
true
PT0M38S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, северск
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Северск
Российский разведчик рассказал о разветвленной сети окопов ВСУ в Северске
ВСУ создали разветвленную сеть окопов между жилыми домами в Северске
ЛУГАНСК, 4 окт - РИА Новости. Украинские силы выкопали длинную разветвленную сеть окопов для обороны города Северска, которые пролегают между жилыми домами и гражданскими объектами, рассказал РИА Новости разведчик группировки войск "Южная" с позывным "Кризис".
"В самом Северске
идут окопные линии среди гражданских построек, они (ВСУ
- ред.) их используют как укрепления для себя, они прочнее, (можно - ред.) работать из здания и остаться незамеченным. Сеть окопов в самом городе заходит с первых трех линий и тянется больше сотни метров по самим застройкам (между жилых домов - ред.)", — сказал "Кризис".
Разведчик отметил, что сеть городской линии окопов не только соединяет многоэтажные дома, но и ведет к проходам между гаражами, частными домами, магазинами в городе и тянется на сотни метров, соединяя между собой различные строения.