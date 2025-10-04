Рейтинг@Mail.ru
Российский разведчик рассказал о разветвленной сети окопов ВСУ в Северске - РИА Новости, 04.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
09:35 04.10.2025 (обновлено: 09:58 04.10.2025)
Российский разведчик рассказал о разветвленной сети окопов ВСУ в Северске
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
северск
северск
2025
ВСУ создали разветвленную сеть окопов между жилыми домами в Северске
Для обороны Северска украинские силы выкопали длинную разветвленную сеть окопов между жилыми домами и гражданскими объектами, рассказал РИА Новости разведчик группировки войск "Южная" с позывным "Кризис"
вооруженные силы украины, северск
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Северск
ЛУГАНСК, 4 окт - РИА Новости. Украинские силы выкопали длинную разветвленную сеть окопов для обороны города Северска, которые пролегают между жилыми домами и гражданскими объектами, рассказал РИА Новости разведчик группировки войск "Южная" с позывным "Кризис".
"В самом Северске идут окопные линии среди гражданских построек, они (ВСУ - ред.) их используют как укрепления для себя, они прочнее, (можно - ред.) работать из здания и остаться незамеченным. Сеть окопов в самом городе заходит с первых трех линий и тянется больше сотни метров по самим застройкам (между жилых домов - ред.)", — сказал "Кризис".
Разведчик отметил, что сеть городской линии окопов не только соединяет многоэтажные дома, но и ведет к проходам между гаражами, частными домами, магазинами в городе и тянется на сотни метров, соединяя между собой различные строения.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныСеверск
 
 
