Российский разведчик рассказал о разветвленной сети окопов ВСУ в Северске

ЛУГАНСК, 4 окт - РИА Новости. Украинские силы выкопали длинную разветвленную сеть окопов для обороны города Северска, которые пролегают между жилыми домами и гражданскими объектами, рассказал РИА Новости разведчик группировки войск "Южная" с позывным "Кризис".

Разведчик отметил, что сеть городской линии окопов не только соединяет многоэтажные дома, но и ведет к проходам между гаражами, частными домами, магазинами в городе и тянется на сотни метров, соединяя между собой различные строения.