ВС России уничтожили пункт ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении
ВС России уничтожили пункт ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении
Операторы FPV-дронов 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск ВС РФ уничтожили антенну управления, беспилотник R-18 и пункт управления БПЛА ВСУ на... РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T08:04:00+03:00
2025-10-04T08:04:00+03:00
2025-10-04T08:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
безопасность
ВС России уничтожили пункт ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении
