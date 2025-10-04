https://ria.ru/20251004/vs-2046347795.html
Российская ПВО сбила 314 украинских беспилотников за сутки
Российская ПВО сбила 314 украинских беспилотников за сутки
Средства ПВО за сутки в ходе СВО сбили 314 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщило Минобороны РФ в субботу. РИА Новости, 04.10.2025
РИА Новости
2025
РИА Новости
РИА Новости
МО РФ: силы ПВО за сутки сбили 314 БПЛА ВСУ, 5 авиабомб и снаряд РСЗО HIMARS