Космические войска внесут вклад в обороноспособность страны, считает Путин

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил командование, личный состав и ветеранов Космических войск РФ, отметив, что Космические войска внесут значимый вклад в обеспечение обороноспособности страны, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Уверен, что вы и впредь будете твёрдо стоять на страже стратегических интересов нашего государства, вносить значимый вклад в реализацию национальной космической программы, обеспечение обороноспособности Родины", - говорится в телеграмме.