09:06 04.10.2025 (обновлено: 09:16 04.10.2025)
Космические войска внесут вклад в обороноспособность страны, считает Путин
владимир путин, россия
Владимир Путин, Россия
Владимир Путин
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Владимир Путин
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил командование, личный состав и ветеранов Космических войск РФ, отметив, что Космические войска внесут значимый вклад в обеспечение обороноспособности страны, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
В РФ 4 октября отмечается День Космических войск.
"Уверен, что вы и впредь будете твёрдо стоять на страже стратегических интересов нашего государства, вносить значимый вклад в реализацию национальной космической программы, обеспечение обороноспособности Родины", - говорится в телеграмме.
