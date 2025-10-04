https://ria.ru/20251004/voyska-2046326471.html
Космические войска внесут вклад в обороноспособность страны, считает Путин
2025-10-04
Космические войска внесут вклад в обороноспособность страны, считает Путин
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил командование, личный состав и ветеранов Космических войск РФ, отметив, что Космические войска внесут значимый вклад в обеспечение обороноспособности страны, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
В РФ
4 октября отмечается День Космических войск.
"Уверен, что вы и впредь будете твёрдо стоять на страже стратегических интересов нашего государства, вносить значимый вклад в реализацию национальной космической программы, обеспечение обороноспособности Родины", - говорится в телеграмме.