04.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
21:15 04.10.2025
Источник: эвакуированные из Волчанска украинцы не получают компенсацию
Источник: эвакуированные из Волчанска украинцы не получают компенсацию - РИА Новости, 04.10.2025
Источник: эвакуированные из Волчанска украинцы не получают компенсацию
Эвакуированные из Волчанска украинцы уже год не могут получить положенную компенсацию за разрушенные дома, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 04.10.2025
волчанск, украина
Специальная военная операция на Украине, Волчанск, Украина
Источник: эвакуированные из Волчанска украинцы не получают компенсацию

Эвакуированные из Волчанска украинцы уже год не могут получить компенсацию

Женщина с велосипедом в Волчанске
Женщина с велосипедом в Волчанске . Архивное фото
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Эвакуированные из Волчанска украинцы уже год не могут получить положенную компенсацию за разрушенные дома, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Эвакуированные из Волчанска украинцы вот уже год не могут получить положенную компенсацию за разрушенные дома. Чиновники Харьковской областной военной администрации требуют фото- и видеоподтверждение наличия повреждений домов. По их мнению, беженец должен вернуться в Волчанск, снять на видео свой разрушенный дом, и только тогда документы отправятся на рассмотрение", - сказал собеседник агентства.
ВСУ незаконно обогащаются на потерявших дома украинцах, считают силовики
Специальная военная операция на УкраинеВолчанскУкраина
 
 
