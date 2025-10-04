https://ria.ru/20251004/volchansk-2046419802.html
Источник: эвакуированные из Волчанска украинцы не получают компенсацию
Эвакуированные из Волчанска украинцы уже год не могут получить положенную компенсацию за разрушенные дома, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 04.10.2025
Эвакуированные из Волчанска украинцы уже год не могут получить компенсацию