Власти Бийска объяснили отсутствие бензина на АЗС

Заправка автомобиля на одной из автозаправочных станций

НОВОСИБИРСК, 4 окт – РИА Новости. Власти Бийска объяснили отсутствие бензина на ряде автозаправок города повышенным всплеском покупательской активности и заверили, что уже выработаны решения по восполнению запасов.

Ранее издание "Деловой Бийск" со ссылкой на своих читателей сообщило, что около половины городских АЗС закрыты из-за отсутствия топлива.

Горадминистрация сообщает, что на текущий момент надзорные органы во взаимодействии с предпринимателями организовали работу по восполнению запасов топлива на АЗС с задействованием как логистических возможностей отдельных заправок, так и других известных сетей.

"Топливо для восполнения запасов прибывает в город", - говорится в сообщении.

Со ссылкой на нефтеперерабатывающие компании власти пояснили, что традиционно октябрь и ноябрь — месяцы снижения отпуска топлива на оптовом рынке, связанного с перезапуском цикла производства топлива, а также ремонтом на нефтеперерабатывающих заводах. При этом далеко не все ритейлеры и владельцы заправочных сетей формируют запасы, что и приводит к краткосрочным перебоям в продажах.

"К обеду 4 октября с предпринимательским сообществом выработаны решения по восполнению розничных запасов топлива. При этом владельцам заправочных станций рекомендовано пересмотреть систему восполнения запасов на АЗС. Перебои с отпуском топлива не коснулись оперативных и экстренных служб города", - сообщают в городской администрации.