Рейтинг@Mail.ru
Власти Бийска объяснили отсутствие бензина на АЗС - РИА Новости, 04.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:34 04.10.2025
https://ria.ru/20251004/vlasti-2046362284.html
Власти Бийска объяснили отсутствие бензина на АЗС
Власти Бийска объяснили отсутствие бензина на АЗС - РИА Новости, 04.10.2025
Власти Бийска объяснили отсутствие бензина на АЗС
Власти Бийска объяснили отсутствие бензина на ряде автозаправок города повышенным всплеском покупательской активности и заверили, что уже выработаны решения по... РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T14:34:00+03:00
2025-10-04T14:34:00+03:00
бийск
аи-92
аи-95
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152111/47/1521114748_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a152d3beb548026054541e73d1dd41aa.jpg
https://ria.ru/20250811/benzin-2034495707.html
https://ria.ru/20250928/benzin-2044850962.html
бийск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152111/47/1521114748_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_19f5ee05452511c8e8b05190974bc723.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
бийск, аи-92, аи-95, экономика
Бийск, АИ-92, АИ-95, Экономика
Власти Бийска объяснили отсутствие бензина на АЗС

Власти Бийска объяснили отсутствие бензина всплеском покупательской активности

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗаправка автомобиля на одной из автозаправочных станций
Заправка автомобиля на одной из автозаправочных станций - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Заправка автомобиля на одной из автозаправочных станций. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НОВОСИБИРСК, 4 окт – РИА Новости. Власти Бийска объяснили отсутствие бензина на ряде автозаправок города повышенным всплеском покупательской активности и заверили, что уже выработаны решения по восполнению запасов.
Ранее издание "Деловой Бийск" со ссылкой на своих читателей сообщило, что около половины городских АЗС закрыты из-за отсутствия топлива.
АЗС - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Рентабельность продаж бензина на российских заправках ушла в минус
11 августа, 04:32
"В течение 3–4 октября 2025 года на ряде АЗС Бийска возник повышенный спрос на топливо. Всплеск покупательской активности привел к временному сокращению запасов топлива АИ-92 и АИ-95", - частично подтвердили эту информацию власти города в своем Telegram-канале.
Горадминистрация сообщает, что на текущий момент надзорные органы во взаимодействии с предпринимателями организовали работу по восполнению запасов топлива на АЗС с задействованием как логистических возможностей отдельных заправок, так и других известных сетей.
"Топливо для восполнения запасов прибывает в город", - говорится в сообщении.
Со ссылкой на нефтеперерабатывающие компании власти пояснили, что традиционно октябрь и ноябрь — месяцы снижения отпуска топлива на оптовом рынке, связанного с перезапуском цикла производства топлива, а также ремонтом на нефтеперерабатывающих заводах. При этом далеко не все ритейлеры и владельцы заправочных сетей формируют запасы, что и приводит к краткосрочным перебоям в продажах.
"К обеду 4 октября с предпринимательским сообществом выработаны решения по восполнению розничных запасов топлива. При этом владельцам заправочных станций рекомендовано пересмотреть систему восполнения запасов на АЗС. Перебои с отпуском топлива не коснулись оперативных и экстренных служб города", - сообщают в городской администрации.
В сообщении со ссылкой на органы профилактики правоохранительной системы также говорится, что ажиотаж в информационных сетях искусственно подогревался с неустановленных аккаунтов.
Заправка автомобиля топливом на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
В ЦСР оценили, хватит ли России бензина с учетом ремонтов на НПЗ
28 сентября, 04:04
 
БийскАИ-92АИ-95Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала