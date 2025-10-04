Орбан: Венгрия вправе заявить, что ЕС не расширится в сторону Украины

БУДАПЕШТ, 4 окт - РИА Новости. Венгрия имеет право не хотеть быть в одном союзе с Украиной и заявить, что Евросоюз не будет расширяться в сторону Украины, несмотря на то, что почти все остальные страны сообщества утверждают, что хотели бы принять Киев, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.