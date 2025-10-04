Рейтинг@Mail.ru
Орбан: Венгрия вправе заявить, что ЕС не расширится в сторону Украины - РИА Новости, 04.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:11 04.10.2025
https://ria.ru/20251004/vengriya-2046352019.html
Орбан: Венгрия вправе заявить, что ЕС не расширится в сторону Украины
Орбан: Венгрия вправе заявить, что ЕС не расширится в сторону Украины - РИА Новости, 04.10.2025
Орбан: Венгрия вправе заявить, что ЕС не расширится в сторону Украины
Венгрия имеет право не хотеть быть в одном союзе с Украиной и заявить, что Евросоюз не будет расширяться в сторону Украины, несмотря на то, что почти все... РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T13:11:00+03:00
2025-10-04T13:11:00+03:00
в мире
украина
венгрия
киев
виктор орбан
петер сийярто
евросоюз
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1958912398_0:144:3130:1905_1920x0_80_0_0_b93ffaa9325037b39459668739b6b3f9.jpg
https://ria.ru/20251002/peskov-2045941157.html
https://ria.ru/20251003/orban-2046156214.html
украина
венгрия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1958912398_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_e29e14c2f837ffc09e2c242afafc2b61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, венгрия, киев, виктор орбан, петер сийярто, евросоюз, нато
В мире, Украина, Венгрия, Киев, Виктор Орбан, Петер Сийярто, Евросоюз, НАТО
Орбан: Венгрия вправе заявить, что ЕС не расширится в сторону Украины

Орбан заявил о праве Венгрии не хотеть быть в Евросоюзе с Украиной

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВиктор Орбан
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БУДАПЕШТ, 4 окт - РИА Новости. Венгрия имеет право не хотеть быть в одном союзе с Украиной и заявить, что Евросоюз не будет расширяться в сторону Украины, несмотря на то, что почти все остальные страны сообщества утверждают, что хотели бы принять Киев, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"Около 24 стран хотят или, по крайней мере, говорят, что хотят, чтобы Украина была в Евросоюзе. В конечном счёте, вопрос в том, имеют ли венгры право не хотеть быть в Евросоюзе с украинцами. Я думаю, что мы имеем на это право, потому что мы являемся членами, а они - нет... Мы не хотим быть в союзе с украинцами. Ни в военном плане в НАТО, ни в экономическом плане в Евросоюзе. И у нас есть право не хотеть быть в союзе с ними и заявить, что ЕС не убудет расширяться в сторону Украины", - сказал Орбан в интервью порталу Hetek.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Усилия Трампа по Украине разбиваются о скалы милитаризма ЕС, заявил Песков
2 октября, 18:14
Орбан перед началом саммита ЕС в июне говорил, что на нем не может быть принято решение по вопросу евроинтеграции Украины, которое имело бы юридическую силу, потому что Венгрия не поддерживает вступление Киева в ЕС, а этот вопрос необходимо решать единогласно. Также он озвучил результаты проведенного в Венгрии опроса о приеме Украины в сообщество, согласно которым 95% участников, более 2 миллионов человек, высказались против евроинтеграции Киева.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что не верит в способность Украины выполнить критерии для вступления в ЕС. Ранее Орбан говорил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
ЕС уже потратил на Украину 180 миллиардов евро, заявил Орбан
3 октября, 13:08
 
В миреУкраинаВенгрияКиевВиктор ОрбанПетер СийяртоЕвросоюзНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала