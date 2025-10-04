Рейтинг@Mail.ru
Когда Европа ввяжется в войну, Венгрия останется в стороне, заявил Орбан - РИА Новости, 04.10.2025
12:57 04.10.2025
Когда Европа ввяжется в войну, Венгрия останется в стороне, заявил Орбан
Когда Европа ввяжется в войну, Венгрия останется в стороне, заявил Орбан - РИА Новости, 04.10.2025
Когда Европа ввяжется в войну, Венгрия останется в стороне, заявил Орбан
Когда большинство стран Европы примет решение ввязаться в войну, у Венгрии хватит сил противостоять этому и остаться в стороне, заявил венгерский... РИА Новости, 04.10.2025
в мире
украина
европа
венгрия
виктор орбан
нато
евросоюз
украина
европа
венгрия
в мире, украина, европа, венгрия, виктор орбан, нато, евросоюз
В мире, Украина, Европа, Венгрия, Виктор Орбан, НАТО, Евросоюз
Когда Европа ввяжется в войну, Венгрия останется в стороне, заявил Орбан

Орбан: Венгрии хватит сил противостоять втягиванию в войну

© AP Photo / Denes ErdosВиктор Орбан
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 4 окт - РИА Новости. Когда большинство стран Европы примет решение ввязаться в войну, у Венгрии хватит сил противостоять этому и остаться в стороне, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
Орбан в пятницу заявил, что большинство стран ЕС за закрытыми дверями согласно с Венгрией, что Европа скатывается к войне и рано или поздно пошлет на Украину военных, которые вернутся в гробах.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Европа скатывается к войне, заявил Орбан
3 октября, 09:30
"Когда Европа решит начать войну, или большинство стран Европы решат начать войну, у Венгрии будут возможности, способность, сила, знания, чтобы не ввязываться в подобную ​​разрастающуюся войну. Я думаю, это возможно, я над этим работаю", - сказал Орбан в интервью порталу Hetek.
Он подчеркнул, что продолжит в одиночку противостоять остальным странам ЕС и ветировать противоречащие венгерским национальным интересам решения, "пока на это есть силы".
"Я не могу запретить французам или немцам отправлять оружие на Украину, но я могу помешать Евросоюзу отправлять оружие и втягивать Венгрию в такую ​​операцию по поставке оружия, потому что у нас есть на это право", - отметил он.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. Также он заявлял, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Песков заявил, что Европа говорит о подготовке к войне с Россией
2 октября, 18:01
 
В миреУкраинаЕвропаВенгрияВиктор ОрбанНАТОЕвросоюз
 
 
