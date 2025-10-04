Когда Европа ввяжется в войну, Венгрия останется в стороне, заявил Орбан

БУДАПЕШТ, 4 окт - РИА Новости. Когда большинство стран Европы примет решение ввязаться в войну, у Венгрии хватит сил противостоять этому и остаться в стороне, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"Когда Европа решит начать войну, или большинство стран Европы решат начать войну, у Венгрии будут возможности, способность, сила, знания, чтобы не ввязываться в подобную разрастающуюся войну. Я думаю, это возможно, я над этим работаю", - сказал Орбан в интервью порталу Hetek.
Он подчеркнул, что продолжит в одиночку противостоять остальным странам ЕС и ветировать противоречащие венгерским национальным интересам решения, "пока на это есть силы".
"Я не могу запретить французам или немцам отправлять оружие на Украину, но я могу помешать Евросоюзу отправлять оружие и втягивать Венгрию в такую операцию по поставке оружия, потому что у нас есть на это право", - отметил он.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. Также он заявлял, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект.
