Когда Европа ввяжется в войну, Венгрия останется в стороне, заявил Орбан

БУДАПЕШТ, 4 окт - РИА Новости. Когда большинство стран Европы примет решение ввязаться в войну, у Венгрии хватит сил противостоять этому и остаться в стороне, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

Орбан в пятницу заявил, что большинство стран ЕС за закрытыми дверями согласно с Венгрией , что Европа скатывается к войне и рано или поздно пошлет на Украину военных, которые вернутся в гробах.

"Когда Европа решит начать войну, или большинство стран Европы решат начать войну, у Венгрии будут возможности, способность, сила, знания, чтобы не ввязываться в подобную ​​разрастающуюся войну. Я думаю, это возможно, я над этим работаю", - сказал Орбан в интервью порталу Hetek.

Он подчеркнул, что продолжит в одиночку противостоять остальным странам ЕС и ветировать противоречащие венгерским национальным интересам решения, "пока на это есть силы".

"Я не могу запретить французам или немцам отправлять оружие на Украину, но я могу помешать Евросоюзу отправлять оружие и втягивать Венгрию в такую ​​операцию по поставке оружия, потому что у нас есть на это право", - отметил он.

В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России , чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.