Что говорил "Дед Ванга" о России

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Целитель из глубинки стал секретным агентом КГБ. Его отправляли с миссиями в Китай, он искал бомбы на Олимпиаде, давал прогнозы Ельцину. Журналисты прозвали его "нашим дедом Вангой" за серию сбывшихся пророчеств. Последний прогноз он озвучил за год до смерти — о противостоянии России с Западом и переломном моменте, который уже близко.

Родом из глубинки

появился на свет в 1936 году в селе Малые Алабухи Воронежской области. Детство прошло в простой семье, ничто не предвещало необычной судьбы. Первые признаки дара проявились рано, но взрослые не придали им значения. Иван Дмитриевич Фоминна свет в 1936 году вМалые Алабухи Воронежской области. Детство прошло в простой семье, ничто не предвещало необычной судьбы. Первые признаки дара проявились рано, но взрослые не придали им значения.

сообщают "Аргументы и факты". Родители восприняли это как случайное совпадение — какой ребенок не мечтает о скором возвращении папы? Никто не мог предположить, что через десятилетия этот парень из глубинки станет консультировать высшее руководство страны. Мальчик однажды точно назвал момент, когда вернется отец, задержавшийся на охоте,"Аргументы и факты". Родители восприняли это как случайное совпадение — какой ребенок не мечтает о скором возвращении папы? Никто не мог предположить, что через десятилетия этот парень из глубинки станет консультировать высшее руководство страны.

Семена и варикоз

работал журналистом в районной газете, растил детей. О необычных способностях супруга первой догадалась жена Валентина. Однажды она обратила внимание: посеянные Иваном семена дружно взошли и активно тянутся вверх, а вот ее собственные посадки даже не проклюнулись. Взрослая жизнь Фомина складывалась обычно:журналистом в районной газете, растил детей. О необычных способностях супруга первойжена Валентина. Однажды она обратила внимание: посеянные Иваном семена дружно взошли и активно тянутся вверх, а вот ее собственные посадки даже не проклюнулись.

Валентина решила проверить догадку — попросила мужа "полечить руками" варикозное расширение вен на ногах. Просьба прозвучала наполовину в шутку, но результат превзошел ожидания. После нескольких сеансов женщина с удивлением обнаружила: болезнь отступила, боль больше не беспокоила.

заочно получил медицинское образование. Сам он всегда подчеркивал: считает себя прежде всего целителем, а не экстрасенсом или провидцем. Новость о целителе мгновенно облетела город. К дому Фоминых потянулись люди, надеющиеся на помощь. Чтобы деятельность не вызывала вопросов у властей, Иван Дмитриевичполучил медицинское образование. Сам он всегда подчеркивал: считает себя прежде всего целителем, а не экстрасенсом или провидцем.

Путь в секретную лабораторию

заинтересовался московский парапсихолог Александр Спиркин, член-корреспондент Академии наук СССР. После проверки ученый пришел к выводу: дар реален. Слава о воронежском целителе в конце концов достигла столицы. В 1980 году способностями Фоминамосковский парапсихолог Александр Спиркин, член-корреспондент Академии наук СССР. После проверки ученый пришел к выводу: дар реален.

рассказывал по ТВ. Там уже работала знаменитая Джуна, чьи сеансы посещали первые лица государства. Фомин стал частью закрытого "отряда экстрасенсов", которых изучали и использовали для выполнения специальных заданий. Через два года, в 1982-м, Ивана Дмитриевича включили в состав секретной лаборатории биоэнергетики при КГБ СССР, об этом онпо ТВ. Там уже работала знаменитая Джуна, чьи сеансы посещали первые лица государства. Фомин стал частью закрытого "отряда экстрасенсов", которых изучали и использовали для выполнения специальных заданий.

По словам самого Ивана Дмитриевича, его отправляли с миссиями в Китай и на Дальний Восток, в Прибалтийские республики. Он проверял олимпийские объекты на наличие взрывчатки, помогал правоохранителям искать пропавших людей и раскрывать запутанные преступления.

Предсказания, которые сбылись

озвучил шахматисту Гарри Каспарову* — предрек победу над Анатолием Карповым. Предсказание сбылось. Известность пришла к Фомину благодаря череде точных пророчеств. Одно из первых оншахматисту Гарри Каспарову* — предрек победу над Анатолием Карповым. Предсказание сбылось.

утверждал , что предупреждал руководство страны о землетрясении в Армении, которое случилось первого декабря 1988 года. За несколько дней до терактов 11 сентября 2001-го экстрасенс якобы увидел "две горы, которые постепенно рассыпаются". Затем последовали более серьезные прогнозы. Иван Дмитриевич, что предупреждал руководство страны о землетрясении в Армении, которое случилось первого декабря 1988 года. За несколько дней до терактов 11 сентября 2001-го экстрасенс якобы"две горы, которые постепенно рассыпаются".

описал авиакатастрофу, в которой погибнет губернатор Красноярского края Александр Лебедь. Трагедия произошла 28 августа того же года. Весной 2002 года Фоминавиакатастрофу, в которой погибнет губернатор Красноярского края Александр Лебедь. Трагедия произошла 28 августа того же года.

Консультант первого президента

утверждают "Аргументы и факты". Делал прогнозы и для вице-президента Александра Руцкого. К услугам Фомина прибегали высокопоставленные политики. В начале 90-х он предсказал опасность, грозившую Борису Ельцину, и сообщил о "видении" начальнику личной охраны президента Александру Коржакову, как"Аргументы и факты".прогнозы и для вице-президента Александра Руцкого.

подчеркивал: никогда не использовал свои способности в корыстных целях, верил, что дар послан Богом для помощи нуждающимся. К Ивану Дмитриевичу обращались военные, ученые, космонавты. Фомин неизменноникогда не использовал свои способности в корыстных целях, верил, что дар послан Богом для помощи нуждающимся.

Последние пророчества

В декабре 2022 года, за год до смерти, Фомина пригласили на Первый канал в программу "Пусть говорят". Там он озвучил прогноз о будущем России, который теперь многие вспоминают.

Относительно пандемий Иван Дмитриевич дал обнадеживающий прогноз: новых серьезных вирусов из Китая опасаться не стоит, российская медицина научилась справляться с подобными угрозами.

ответил: примерно к 2030 году. При этом 2026-й назвал переломным моментом в отношениях с Америкой и западными странами. На вопрос о сроках окончания противостояния с Западом экстрасенспримерно к 2030 году. При этом 2026-й назвал переломным моментом в отношениях с Америкой и западными странами.

По словам Ивана Дмитриевича, изменения коснутся и отношений с Прибалтийскими государствами. Он предрек налаживание связей с Эстонией, Латвией и Литвой — это будет связано со сменой власти в регионе.

заявил : "Третьей мировой войны не будет. Пусть люди успокоятся. Я говорю честно". В выпуске "Наш дед Ванга" на НТВ журналисты спросили о вероятности Третьей мировой войны, экстрасенс категорично: "Третьей мировой войны не будет. Пусть люди успокоятся. Я говорю честно".

Тихий финал

провел спокойно. Вместе с супругой Валентиной он жил в скромном доме в Борисоглебске. Умер экстрасенс в 2023 году в возрасте 87 лет. Последние годы жизни Иван Фоминспокойно. Вместе с супругой Валентиной он жил в скромном доме в Борисоглебске. Умер экстрасенс в 2023 году в возрасте 87 лет.

Верить или не верить пророчествам "русского деда Ванги" — личное дело каждого. Одни видят в совпадениях его предсказаний закономерность, другие — простую случайность. Но история Ивана Фомина остается одной из самых необычных. Время покажет, сбудутся ли его последние прогнозы.