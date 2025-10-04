Рейтинг@Mail.ru
Что говорил "Дед Ванга" о России - РИА Новости, 04.10.2025
09:30 04.10.2025
Что говорил "Дед Ванга" о России
Что говорил "Дед Ванга" о России
Целитель из глубинки стал секретным агентом КГБ. Его отправляли с миссиями в Китай, он искал бомбы на Олимпиаде, давал прогнозы Ельцину. Журналисты прозвали его РИА Новости, 04.10.2025
Что говорил "Дед Ванга" о России

© Getty Images / SonerCdemРуки пожилого мужчины
Руки пожилого мужчины
© Getty Images / SonerCdem
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Целитель из глубинки стал секретным агентом КГБ. Его отправляли с миссиями в Китай, он искал бомбы на Олимпиаде, давал прогнозы Ельцину. Журналисты прозвали его "нашим дедом Вангой" за серию сбывшихся пророчеств. Последний прогноз он озвучил за год до смерти — о противостоянии России с Западом и переломном моменте, который уже близко.

Родом из глубинки

Иван Дмитриевич Фомин появился на свет в 1936 году в селе Малые Алабухи Воронежской области. Детство прошло в простой семье, ничто не предвещало необычной судьбы. Первые признаки дара проявились рано, но взрослые не придали им значения.
Мальчик однажды точно назвал момент, когда вернется отец, задержавшийся на охоте, сообщают "Аргументы и факты". Родители восприняли это как случайное совпадение — какой ребенок не мечтает о скором возвращении папы? Никто не мог предположить, что через десятилетия этот парень из глубинки станет консультировать высшее руководство страны.
Брошенная деревня
Брошенная деревня - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© РИА Новости / Андрей Архипов
Перейти в медиабанк
Брошенная деревня

Семена и варикоз

Взрослая жизнь Фомина складывалась обычно: работал журналистом в районной газете, растил детей. О необычных способностях супруга первой догадалась жена Валентина. Однажды она обратила внимание: посеянные Иваном семена дружно взошли и активно тянутся вверх, а вот ее собственные посадки даже не проклюнулись.
Валентина решила проверить догадку — попросила мужа "полечить руками" варикозное расширение вен на ногах. Просьба прозвучала наполовину в шутку, но результат превзошел ожидания. После нескольких сеансов женщина с удивлением обнаружила: болезнь отступила, боль больше не беспокоила.
Новость о целителе мгновенно облетела город. К дому Фоминых потянулись люди, надеющиеся на помощь. Чтобы деятельность не вызывала вопросов у властей, Иван Дмитриевич заочно получил медицинское образование. Сам он всегда подчеркивал: считает себя прежде всего целителем, а не экстрасенсом или провидцем.

Путь в секретную лабораторию

Слава о воронежском целителе в конце концов достигла столицы. В 1980 году способностями Фомина заинтересовался московский парапсихолог Александр Спиркин, член-корреспондент Академии наук СССР. После проверки ученый пришел к выводу: дар реален.
Советский философ Александр Спиркин
Советский философ Александр Спиркин - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© РИА Новости / Алексей Бойцов
Перейти в медиабанк
Советский философ Александр Спиркин
Через два года, в 1982-м, Ивана Дмитриевича включили в состав секретной лаборатории биоэнергетики при КГБ СССР, об этом он рассказывал по ТВ. Там уже работала знаменитая Джуна, чьи сеансы посещали первые лица государства. Фомин стал частью закрытого "отряда экстрасенсов", которых изучали и использовали для выполнения специальных заданий.
Джуна на IV Международной генеалого-геральдической научной конференции в Московском городском Дворце творчества детей и юношества
Джуна на IV Международной генеалого-геральдической научной конференции в Московском городском дворце творчества детей и юношества. - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© РИА Новости / А. Шадрин
Перейти в медиабанк
Джуна на IV Международной генеалого-геральдической научной конференции в Московском городском Дворце творчества детей и юношества
По словам самого Ивана Дмитриевича, его отправляли с миссиями в Китай и на Дальний Восток, в Прибалтийские республики. Он проверял олимпийские объекты на наличие взрывчатки, помогал правоохранителям искать пропавших людей и раскрывать запутанные преступления.

Предсказания, которые сбылись

Известность пришла к Фомину благодаря череде точных пророчеств. Одно из первых он озвучил шахматисту Гарри Каспарову* — предрек победу над Анатолием Карповым. Предсказание сбылось.
Гарри Каспаров*
Гарри Каспаров - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© РИА Новости / Виктор Ахломов
Перейти в медиабанк
Гарри Каспаров*
Затем последовали более серьезные прогнозы. Иван Дмитриевич утверждал, что предупреждал руководство страны о землетрясении в Армении, которое случилось первого декабря 1988 года. За несколько дней до терактов 11 сентября 2001-го экстрасенс якобы увидел "две горы, которые постепенно рассыпаются".
Весной 2002 года Фомин описал авиакатастрофу, в которой погибнет губернатор Красноярского края Александр Лебедь. Трагедия произошла 28 августа того же года.

Консультант первого президента

К услугам Фомина прибегали высокопоставленные политики. В начале 90-х он предсказал опасность, грозившую Борису Ельцину, и сообщил о "видении" начальнику личной охраны президента Александру Коржакову, как утверждают "Аргументы и факты". Делал прогнозы и для вице-президента Александра Руцкого.
Президент России Борис Николаевич Ельцин и председатель Верховного Совета Российской Федерации Руслан Хасбулатов на IX (внеочередном) Съезде народных депутатов России. 26-29 марта 1993
Президент России Борис Николаевич Ельцин и председатель Верховного Совета Российской Федерации Руслан Хасбулатов на IX (внеочередном) Съезде народных депутатов России. 26-29 марта 1993 года - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© РИА Новости / Александр Макаров
Перейти в медиабанк
Президент России Борис Николаевич Ельцин и председатель Верховного Совета Российской Федерации Руслан Хасбулатов на IX (внеочередном) Съезде народных депутатов России. 26-29 марта 1993
К Ивану Дмитриевичу обращались военные, ученые, космонавты. Фомин неизменно подчеркивал: никогда не использовал свои способности в корыстных целях, верил, что дар послан Богом для помощи нуждающимся.

Последние пророчества

В декабре 2022 года, за год до смерти, Фомина пригласили на Первый канал в программу "Пусть говорят". Там он озвучил прогноз о будущем России, который теперь многие вспоминают.
Относительно пандемий Иван Дмитриевич дал обнадеживающий прогноз: новых серьезных вирусов из Китая опасаться не стоит, российская медицина научилась справляться с подобными угрозами.
Ревакцинация населения в Новосибирске
Ревакцинация населения в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Ревакцинация населения в Новосибирске
На вопрос о сроках окончания противостояния с Западом экстрасенс ответил: примерно к 2030 году. При этом 2026-й назвал переломным моментом в отношениях с Америкой и западными странами.
По словам Ивана Дмитриевича, изменения коснутся и отношений с Прибалтийскими государствами. Он предрек налаживание связей с Эстонией, Латвией и Литвой — это будет связано со сменой власти в регионе.
Прохожая у здания посольства Эстонии в Москве
Прохожая у здания посольства Эстонии в Москве - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Прохожая у здания посольства Эстонии в Москве
В выпуске "Наш дед Ванга" на НТВ журналисты спросили о вероятности Третьей мировой войны, экстрасенс категорично заявил: "Третьей мировой войны не будет. Пусть люди успокоятся. Я говорю честно".

Тихий финал

Последние годы жизни Иван Фомин провел спокойно. Вместе с супругой Валентиной он жил в скромном доме в Борисоглебске. Умер экстрасенс в 2023 году в возрасте 87 лет.
Верить или не верить пророчествам "русского деда Ванги" — личное дело каждого. Одни видят в совпадениях его предсказаний закономерность, другие — простую случайность. Но история Ивана Фомина остается одной из самых необычных. Время покажет, сбудутся ли его последние прогнозы.
* В 2022 году был признан в России иноагентом, в 2024 году внесен в реестр террористов и экстремистов.
 
 
 
