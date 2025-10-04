https://ria.ru/20251004/vandalizm-2046389231.html
В Риме осквернили статую папы Иоанна Павла II
Неизвестные вандалы осквернили статую папы Иоанна Павла II в Риме у центрального вокзала "Термини", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T17:27:00+03:00
В Риме осквернили статую папы Иоанна Павла II
Участники акции в поддержку Палестины осквернили статую Иоанна Павла II в Риме
РИМ, 4 окт - РИА Новости, Александр Логунов. Неизвестные вандалы осквернили статую папы Иоанна Павла II в Риме у центрального вокзала "Термини", передает корреспондент РИА Новости.
На статуе понтифика, изображенного раскрывающим полы своих одеяний, теперь изображен серп и молот с надписью "фашист" и оскорблением.
По сообщению газеты Repubblica, акт вандализма накануне вечером заметили карабинеры по окончании манифестации в поддержку Палестины.
Премьер-министр Джорджа Мелони осудила вандалов, назвав их действия "недостойным поступком".
"Они утверждают, что выходят на улицы ради мира, но затем оскорбляют память человека, который был истинным защитником и строителем мира", - приводит ее слова правительственный Дворец Киджи.
По словам Мелони, поступок совершили "люди, ослеплённые идеологией и демонстрирующие полное незнание истории и ее ведущих персон".