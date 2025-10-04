Рейтинг@Mail.ru
В Риме осквернили статую папы Иоанна Павла II
Религия
 
17:27 04.10.2025
В Риме осквернили статую папы Иоанна Павла II
В Риме осквернили статую папы Иоанна Павла II
Неизвестные вандалы осквернили статую папы Иоанна Павла II в Риме у центрального вокзала "Термини", передает корреспондент РИА Новости.
РИМ, 4 окт - РИА Новости, Александр Логунов. Неизвестные вандалы осквернили статую папы Иоанна Павла II в Риме у центрального вокзала "Термини", передает корреспондент РИА Новости.
На статуе понтифика, изображенного раскрывающим полы своих одеяний, теперь изображен серп и молот с надписью "фашист" и оскорблением.
Что скрывает Ватикан: как детские сказки стали оружием против России
8 июля, 19:00
Что скрывает Ватикан: как детские сказки стали оружием против России
8 июля, 19:00
По сообщению газеты Repubblica, акт вандализма накануне вечером заметили карабинеры по окончании манифестации в поддержку Палестины.
Премьер-министр Джорджа Мелони осудила вандалов, назвав их действия "недостойным поступком".
«
"Они утверждают, что выходят на улицы ради мира, но затем оскорбляют память человека, который был истинным защитником и строителем мира", - приводит ее слова правительственный Дворец Киджи.
По словам Мелони, поступок совершили "люди, ослеплённые идеологией и демонстрирующие полное незнание истории и ее ведущих персон".
В Польше осквернили памятник Иоанну Павлу II
7 апреля 2023, 14:23
В Польше осквернили памятник Иоанну Павлу II
7 апреля 2023, 14:23
 
