В "Рольфе" рассказали, на ком отразится изменение утильсбора

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Масштаб влияния изменений в механизме утилизационного сбора, которые предлагает Минпромторг РФ, сильно преувеличен, в основном это коснется "серых" дилеров, которые использовали лазейки в законодательстве, такое мнение в интервью РИА Новости выразила гендиректор компании "Рольф" Светлана Виноградова.
Минпромторг
в сентябре подготовил проект постановления правительства РФ
, которым предлагается с 1 ноября 2025 года при расчете утилизационного сбора учитывать мощность двигателя автомобиля.
Согласно действующему механизму, при ввозе физлицами для личного пользования новых машин возрастом до трех лет и объемом двигателя до трех литров утильсбор составляет 3,4 тысячи рублей, а для автомобилей с пробегом старше трех лет - 5,2 тысячи рублей. После введения изменений льготная ставка будет ограничена мощностью в 160 лошадиных сил.
"Если честно смотреть на цифры и сопоставить их с тем шумом, который возник в СМИ, становится очевидно: масштаб сильно преувеличен. Больше всего переживают те, кто зарабатывал на ввозе автомобилей в страну через физлиц", - заявила Виноградова.
Она уточнила, что для официальных дилеров изменения будут незначительными. Например, в автопарке "Рольфа
" лишь 13,8% автомобилей прибавят в цене более 5%.
"А вот для тех, кто пользовался лазейкой в законе и оформлял машины на физлицо, не уплачивая в полном объеме коммерческий утильсбор, ситуация действительно меняется. Но давайте называть вещи своими именами: это была "серая" схема", - добавила топ-менеджер.