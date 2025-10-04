В "Рольфе" рассказали, на ком отразится изменение утильсбора

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Масштаб влияния изменений в механизме утилизационного сбора, которые предлагает Минпромторг РФ, сильно преувеличен, в основном это коснется "серых" дилеров, которые использовали лазейки в законодательстве, такое мнение в интервью РИА Новости выразила гендиректор компании "Рольф" Светлана Виноградова.

Минпромторг в сентябре подготовил проект постановления правительства РФ , которым предлагается с 1 ноября 2025 года при расчете утилизационного сбора учитывать мощность двигателя автомобиля.

Согласно действующему механизму, при ввозе физлицами для личного пользования новых машин возрастом до трех лет и объемом двигателя до трех литров утильсбор составляет 3,4 тысячи рублей, а для автомобилей с пробегом старше трех лет - 5,2 тысячи рублей. После введения изменений льготная ставка будет ограничена мощностью в 160 лошадиных сил.

"Если честно смотреть на цифры и сопоставить их с тем шумом, который возник в СМИ, становится очевидно: масштаб сильно преувеличен. Больше всего переживают те, кто зарабатывал на ввозе автомобилей в страну через физлиц", - заявила Виноградова.

Она уточнила, что для официальных дилеров изменения будут незначительными. Например, в автопарке " Рольфа " лишь 13,8% автомобилей прибавят в цене более 5%.