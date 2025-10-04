NYT узнала о планах Трампа снизить лимит принимаемых в США беженцев

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность снижения максимально допустимого числа принимаемых в США беженцев со 125 тысяч до 7,5 тысячи человек в год, при этом значительная часть мест будет отдана белым южноафриканцам и лицам, подвергающимся "несправедливой дискриминации", сообщает американская газета Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность снижения максимально допустимого числа принимаемых в США беженцев со 125 тысяч до 7,5 тысячи человек в год, при этом значительная часть мест будет отдана белым южноафриканцам и лицам, подвергающимся "несправедливой дискриминации", сообщает американская газета New York Times со ссылкой на имеющийся в распоряжении документ и источники.

"Ожидается, что президент Трамп понизит лимит приема беженцев до 7,5 тысячи человек, что станет резким снижением в сравнении с лимитом в 125 тысяч человек, установленным администрацией (экс-президента США Джо - ред.) Байдена", - пишет New York Times, ссылаясь на распоряжение Трампа, датированное 30 сентября.

Как отмечает издание, особую поддержку в рамках нового курса Трампа могут получить белые южноафриканцы, которым отдадут "значительную часть ограниченного числа мест".

Согласно представителю Белого дома, эти планы в отношении программ для беженцев не вступят в силу до тех пор, пока не будут проведены консультации с конгрессом США, которым на текущий момент препятствует шатдаун.

Шатдаун в США начался в среду после того, как конгресс не смог принять пакет финансирования на новый финансовый год.

Ранее агентство Рейтер передавало, что администрация Трампа рассматривает возможность введения порога на прием беженцев на уровне 40 тысяч человек в год.