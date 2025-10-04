Рейтинг@Mail.ru
NYT узнала о планах Трампа снизить лимит принимаемых в США беженцев - РИА Новости, 04.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:20 04.10.2025 (обновлено: 08:21 04.10.2025)
https://ria.ru/20251004/usa-2046322042.html
NYT узнала о планах Трампа снизить лимит принимаемых в США беженцев
NYT узнала о планах Трампа снизить лимит принимаемых в США беженцев - РИА Новости, 04.10.2025
NYT узнала о планах Трампа снизить лимит принимаемых в США беженцев
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность снижения максимально допустимого числа принимаемых в США беженцев со 125 тысяч до 7,5... РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T08:20:00+03:00
2025-10-04T08:21:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156256/00/1562560059_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9fbe10b5289f6879e8aaa7829d085fc4.jpg
https://ria.ru/20251004/ssha-2046311523.html
https://ria.ru/20251001/shatdaun-2045570937.html
https://ria.ru/20251002/ssha-2045796554.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156256/00/1562560059_274:0:3003:2047_1920x0_80_0_0_daf66f09fdcb089f62b7f5f81b996b41.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
NYT узнала о планах Трампа снизить лимит принимаемых в США беженцев

NYT : Трамп может снизить лимит приема беженцев в США до 7,5 тыс человек в год

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность снижения максимально допустимого числа принимаемых в США беженцев со 125 тысяч до 7,5 тысячи человек в год, при этом значительная часть мест будет отдана белым южноафриканцам и лицам, подвергающимся "несправедливой дискриминации", сообщает американская газета New York Times со ссылкой на имеющийся в распоряжении документ и источники.
"Ожидается, что президент Трамп понизит лимит приема беженцев до 7,5 тысячи человек, что станет резким снижением в сравнении с лимитом в 125 тысяч человек, установленным администрацией (экс-президента США Джо - ред.) Байдена", - пишет New York Times, ссылаясь на распоряжение Трампа, датированное 30 сентября.
Сотрудник Департамента общественной безопасности штата Техас наблюдает за мигрантами из-за колючей проволоки на границе Техаса с Мексикой - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Власти США могут начать платить подросткам-нелегалам за отъезд
Вчера, 04:47
Как отмечает издание, особую поддержку в рамках нового курса Трампа могут получить белые южноафриканцы, которым отдадут "значительную часть ограниченного числа мест".
Согласно представителю Белого дома, эти планы в отношении программ для беженцев не вступят в силу до тех пор, пока не будут проведены консультации с конгрессом США, которым на текущий момент препятствует шатдаун.
Шатдаун в США начался в среду после того, как конгресс не смог принять пакет финансирования на новый финансовый год.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Шатдаун в США: что это такое и какие последствия
1 октября, 10:25
Ранее агентство Рейтер передавало, что администрация Трампа рассматривает возможность введения порога на прием беженцев на уровне 40 тысяч человек в год.
В день инаугурации 20 января Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов.
Флаги США на фоне Капитолия - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Министерство внутренней безопасности США призвало к изгнанию мигрантов
2 октября, 10:42
 
В миреСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала