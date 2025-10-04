В США предложили новую модель урегулирования конфликта на Украине

Он выделил несколько пунктов: гарантии безопасности Киеву по модели "вооруженного нейтралитета", прекращение расширения НАТО к российским границам, временное решение территориального вопроса за счет признания границ по нынешней линии соприкосновения, разморозка российских активов, восстановление Украины, а также соблюдение прав русскоязычных граждан Украины и Украинской православной церкви.



Грэм добавил, что после договоренностей между Москвой и Киевом, должны начаться переговоры по всем аспектам завершения украинского конфликта и стабилизации отношений между Россией и Западом.