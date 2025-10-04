В США предложили новую модель урегулирования конфликта на Украине

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Экс-помощник президента США Томас Грэм рассказал РБК о том, какими он видит пути урегулирования украинского кризиса.
"Разрешение конфликта на Украине — это не вопрос подписания одного документа, а часть вопроса европейской безопасности", — сказал он.
Он выделил несколько пунктов: гарантии безопасности Киеву по модели "вооруженного нейтралитета", прекращение расширения НАТО к российским границам, временное решение территориального вопроса за счет признания границ по нынешней линии соприкосновения, разморозка российских активов, восстановление Украины, а также соблюдение прав русскоязычных граждан Украины и Украинской православной церкви.
Грэм добавил, что после договоренностей между Москвой и Киевом, должны начаться переговоры по всем аспектам завершения украинского конфликта и стабилизации отношений между Россией и Западом.
Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному разрешению кризиса: украинские войска должны быть выведены с территории новых регионов России, кроме того, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.