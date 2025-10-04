https://ria.ru/20251004/ukraina-2046352941.html
В Сумской области сообщили о повреждении критической инфраструктуры
В Сумской области сообщили о повреждении критической инфраструктуры - РИА Новости, 04.10.2025
В Сумской области сообщили о повреждении критической инфраструктуры
Критическая инфраструктура повреждена после взрывов в Сумской области Украины, сообщила украинская энергокомпания "Сумыоблэнерго". РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T13:17:00+03:00
2025-10-04T13:17:00+03:00
2025-10-04T13:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сумская область
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823483349_398:544:3072:2048_1920x0_80_0_0_27e8e78e6713b9cc3145be29264dd6f2.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
сумская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823483349_845:391:3055:2048_1920x0_80_0_0_0ee1e094323942578bb6b4b98d65c5cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сумская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумская область, Украина
В Сумской области сообщили о повреждении критической инфраструктуры
В Сумской области взрывами повреждена критическая инфраструктура