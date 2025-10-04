Военный аналитик раскрыл, чем Россия будет уничтожать ракеты Tomahawk

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Сразу несколько российских ЗРК способны эффективно уничтожать американские ракеты Tomahawk, сообщил в беседе с aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов.
"Это, например, С-300. И объектовая противовоздушная оборона - С-400 и С-350 “Витязь”. Его даже называют убийцей крылатых ракет. А также в ряде случаев “Панцирь” может работать", — сказал Кнутов.
Он отметил, что американские ракеты могут попасть на Украину по морю через Одессу или сухопутным путем через Польшу, но они едва ли прибудут к месту дислокации, поскольку их уничтожат раньше.
В ходе выступления на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" президент Владимир Путин заявил, что поставка Киеву ракет Tomahawk не изменит ситуацию на поле боя. Он также отметил, что применение Киевом американских ракет нанесет ущерб отношениям России и США.
Как утверждает Wall Street Journal, глава Белого дома заявил, что открыт к снятию ограничений на использование американского дальнобойного оружия для ударов вглубь России, но он не дал прямых обязательств о пересмотре действующих ограничений.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал очень серьезными заявления о возможной передаче Украине американских ракет Tomahawk.
