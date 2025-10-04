Рейтинг@Mail.ru
Военный аналитик раскрыл, чем Россия будет уничтожать ракеты Tomahawk - РИА Новости, 04.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:59 04.10.2025 (обновлено: 17:57 04.10.2025)
https://ria.ru/20251004/ukraina-2046350259.html
Военный аналитик раскрыл, чем Россия будет уничтожать ракеты Tomahawk
Военный аналитик раскрыл, чем Россия будет уничтожать ракеты Tomahawk - РИА Новости, 04.10.2025
Военный аналитик раскрыл, чем Россия будет уничтожать ракеты Tomahawk
Сразу несколько российских ЗРК способны эффективно уничтожать американские ракеты Tomahawk, сообщил в беседе с aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов. "Это,... РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T12:59:00+03:00
2025-10-04T17:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
киев
зенитно-ракетная система с-350 "витязь"
с-400 «триумф»
зрк с-300
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750395683_0:0:2529:1422_1920x0_80_0_0_a104e8733538acbc8b1da2e9b579d64e.jpg
https://ria.ru/20251004/ukraina-2046339747.html
https://ria.ru/20251004/ukraina-2046330148.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750394736_0:0:1775:1331_1920x0_80_0_0_bc0a9abcb25a8c004486a09e24f2c9d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, киев, зенитно-ракетная система с-350 "витязь", с-400 «триумф», зрк с-300
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Киев, Зенитно-ракетная система С-350 "Витязь", С-400 «Триумф», ЗРК С-300
Военный аналитик раскрыл, чем Россия будет уничтожать ракеты Tomahawk

Аналитик Кнутов: ЗРК "Витязь" уничтожит американские Tomahawk

CC0 / U.S. Navy photo by Intelligence Specialist 1st Class Kenneth Moll / Запуск крылатой ракеты "Томагавк" с американского военного корабля USS Cape St. George
Запуск крылатой ракеты Томагавк с американского военного корабля USS Cape St. George - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
CC0 / U.S. Navy photo by Intelligence Specialist 1st Class Kenneth Moll /
Запуск крылатой ракеты "Томагавк" с американского военного корабля USS Cape St. George. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Сразу несколько российских ЗРК способны эффективно уничтожать американские ракеты Tomahawk, сообщил в беседе с aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов.

"Это, например, С-300. И объектовая противовоздушная оборона - С-400 и С-350 “Витязь”. Его даже называют убийцей крылатых ракет. А также в ряде случаев “Панцирь” может работать", — сказал Кнутов.
Запуск крылатой ракеты Tomahawk - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
"В руки россиян". На Западе раскрыли, какой удар грозит Украине от союзника
Вчера, 11:12
Он отметил, что американские ракеты могут попасть на Украину по морю через Одессу или сухопутным путем через Польшу, но они едва ли прибудут к месту дислокации, поскольку их уничтожат раньше.

В ходе выступления на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" президент Владимир Путин заявил, что поставка Киеву ракет Tomahawk не изменит ситуацию на поле боя. Он также отметил, что применение Киевом американских ракет нанесет ущерб отношениям России и США.

Как утверждает Wall Street Journal, глава Белого дома заявил, что открыт к снятию ограничений на использование американского дальнобойного оружия для ударов вглубь России, но он не дал прямых обязательств о пересмотре действующих ограничений.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал очень серьезными заявления о возможной передаче Украине американских ракет Tomahawk.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
В США забили тревогу из-за случившегося в зоне СВО
Вчера, 09:31
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКиевЗенитно-ракетная система С-350 "Витязь"С-400 «Триумф»ЗРК С-300
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала